How To Use Room Heater: सर्दियों में अगर आप भी करते हैं रूम हीटर का इस्तेमाल, तो कभी न करें ये गलती वरना...

How To Use Room Heater: सर्दियों का सितम जारी है. उत्तर भारत (northern india) में कंपकंपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह सड़कों पर कोहरा छाया रहता है. ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं. सर्दियों से बचने के लिए लोग जहां अलाव जलाते हैं वहीं कई लोग रूम हीटर (Room Heater) का उपयोग करते हैं. ठंड से बचने और कमरे को गर्म रखने के लिए आजकल रूम हीटर (Room Heater) की मांग तेजी से बढ़ी है. शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुत से लोग रूम हीटर का उपयोग कर रहे हैं. ऐसे में बिजली से चलने वाले इस उपकरण के यूज करने का तरीका पता होना बेहद जरूरी है. अगर रूम हीटर का उपयोग करते समय आपने गलतियां कीं तो यह बेहद हानिकारक हो सकता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रूम हीटर का उपयोग करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

1.सोते समय इस्तेमाल न करें: रूम हीटर का इस्तेमाल कभी भी सोते समय नहीं करना चाहिए. सोने के बाद भी रूम हीटर जलाने से यह रूम को अत्याधिक गरम कर देगा. सोने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि हीटर कब तक जल रहा है. इस दौरान ज्यादा देर तक हीटर जलाने से एलर्जी, ड्राई स्किन की भी समस्या हो सकती है. अस्थमा या सांस के अन्य मरीजों को इस संबंध के विशेष ध्यान देना चाहिए. हीटर के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कमरे में जाने से कुछ देर पहले हीटर जला दें और जब अंदर का तापमान बढ़ जाए तब हीटर बंद करके सोने के लिए जाएं.

2.बेड के पास नहीं रखें हीटर: हीटर के उपयोग के समय इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि हीटर को कभी भी बेड के पास न रखें. बेड के पास रखने से हीटर से निकलने वाली हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सीधे आपके संपर्क में आती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. बेड के पास हीटर रखने से कई बार आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए हीटर को बेड के पास कभी न रखें.

3.हीटर के पास न रखें कागज और कपड़े: रूम हीटर का उपयोग करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसके पास कागज और कपड़े न रखें. हीटर के पास कागज या कपड़े रखने से आग लगने का खतरा रहता है. इसलिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए.

रूम हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है. बंद कमरे में लगातार कई घंटों तक हीटर जलाने से यह गैस रूम के अंदर भर जाती है. जिसके कारण लगातार हीटर चलाने से रूम में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. इससे आपको समस्या हो सकती है. इसलिए हमेशा रुक-रुक कर कुछ देर के लिए हीटर का उपयोग करना चाहिए. लगातार हीटर कभी नहीं चलाना चाहिए.