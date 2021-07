Sawan 2021: घर पर बनी मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए आजमाएं ये खास टिप्स

How To Make Mehndi Cone At Home: सावन (Sawan) के महीने में मेहंदी (Mehandi) लगाना ट्रेडिशन है. इस महीने में लड़कियां हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती हैं. इसे शुभ माना जाता है. मेहंदी के बढ़ते मांग को देखते हुए बाजार में मेहंदी लगाने वालों की कतार भी दिन ब दिन बढती जा रही है. महिलाएं यहां तरह तरह के डिजाइन वाली मेहंदी पसंद करती हैं और लगवाती हैं. हालां‍कि कई महिलाएं यहां इस लिए मेहंदी नहीं लगाना चाहतीं क्‍योंकि बाजार में मिलने वाले मेहंदी से उन्‍हें हाथों पैरों पर एलर्जी हो जाती है और स्किन पर लाल चकत्‍ते आ जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर पर महंदी लगाने की सोच रही हैं और रंग गहरा नहीं होने की चिंता है तो यहां हम आपके लिए खास उपाय (Tips) लेकर आए हैं.

इस तरह बनाएं घर पर मेहंदी पेस्‍ट

-एक बड़े कटोरे में एक कप मेहंदी को चाय पत्ती उबले पानी के साथ पेस्‍ट बनाएं. अगर मरून रंग चाहिए तो आप इसमें एक चम्‍मच कॉफी भी घोल सकते हैं.

-इस पेस्‍ट में दो चम्मच नींबू का रस मिलाएं और तीन चार बूंद नीलगिरी या लौंग को तेल मिलाएं.

-अच्‍छी तरह घोलें और रात भर ढंक कर छोड़ दें.

इस तरह बनाएं कोन

-बाजार में मेहंदी के कोल की प्‍लास्टिक शीट मिलती है. यह थोड़ी मोटी होती है जिससे दबाने पर फटे नहीं.

-अब आप पॉलिथिन को चौकोर शेप में काटें और दो कोन बनाएं.

-अब कोन को रोल करें और इसे फनल यानी कीप का शेप दें.

-अब इस कीप को टेप से चिपका लें जिससे ये लूज ना हो.

-अब जिस तरह आइसक्रीम कोन मुट्ठी में पकड़ते हैं वैसे ही इसे हल्‍के हाथों से पकड़ें और चम्‍मच से धीरे धीरे इसमे मेहंदी भरें. उपर से थोड़ा छोड़ दें.

-अब उपर छोड़े हुए हिस्‍से को रबर बैंड की मदद से बंद कर दें. आपका मेहंदी कोन तैयार है. आप ऐसा 6 से 7 कोन बना लें और पहले से तैयारी कर लें.

-अब जब भी हाथों में मेहंदी लगाना हो तो नीलगिरी ऑयल या लॉन्‍ग ऑयल हथेली पर लगाएं और उसपर पसंदीदा डिजाइन बनाएं.

-जब मेहंदी सूखने लगे तो चीनी नीबू का रस या विक्‍स वेपोरब लगा लें. आप इसे कम से कम 2 घंटा और अधिक से अधिक रात भर लगाकर रखें. रंग खूब गहरा बनेंगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)