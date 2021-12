बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है स्कूल- स्टडी

Impact of School on Mental Health of Adolescents: एक स्टडी में दावा किया गया है कि किशोरों (Adolescents) के मानसिक स्वास्थ्य में स्कूलों की भूमिका अहम होती है. हालांकि, ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बहुत कम हिस्से को ही प्रभावित करते हैं. इस स्टडी के निष्कर्ष को जर्नल ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) में प्रकाशित किया गया है.