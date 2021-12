साइंटिस्टों ने खोजा ब्लड में कैंसर सेल्स का पता लगाने बेहद प्रभावी तरीका - स्टडी

Cancer cells can be Detected in the Blood : ‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स (Scientific Reports)’ जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के अनुसार, साइंटिस्टों ने लेजर विकिरण (laser radiation) के पैरामीटर्स यानी मानकों का पता लगाया है, जिस पर मेलेनोमा सेल्स (melanoma cells) अल्ट्रासोनिक सिग्नल (ultrasonic signal) उत्पन्न करती हैं, जिससे ब्लड की एक महत्वपूर्ण मात्रा का विश्लेषण करना, यहां तक कि प्रारंभिक चरण के कैंसर (Early stage cancer) का पता लगाना संभव हो जाएगा