ब्रेन मेमोरी के लिए जरूरी नर्व्स के गुणों की हुई पहचान, ब्रेन के लिए इलाज का रास्ता खुलेगा

How Memories are Made : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथवेस्ट्र्न मेडिकल सेंटर (UT Southwestern Medical Center) के शोधकर्ताओं ने 100 ज्यादा स्मृति संवेदी तंत्रिकाओं (Memory Sensory Nerves) के गुणों की पहचान की है, जो ब्रेन मेमोरी (Brain memory) को बनाए रखने में अहम भूमिकाएं निभाते हैं. न्यूरोलॉजिकल सर्जरी एंड साइकेट्री के एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor of Neurological Surgery and Psychiatry) ब्रैडली लीगा (Bradley Lega) ने बताया कि उनकी इस रिसर्च के निष्कर्ष से ब्रेन की अन्य बीमारियों और जख्मों का इलाज खोजने में मदद मिलेगी.