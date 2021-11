अब एंटीबायोटिक को बेअसर नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया, नए मॉलीक्यूल से इसे मारने में मिलेगी मदद

New weapon to combat Bacteria : स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट (Karolinska Institutet), उमिया यूनिवर्सिटी (Umea University) और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन (University of Bonn) के साइंटिस्टों ने मॉलीक्यूल (Molecule) का एक ऐसा नया ग्रुप खोजा है, जिसमें कई एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने (एंटीबैक्टीरियल) के गुण हैं. इस खोज से कम से कम साइड इफेक्ट वाले प्रभावी एंटीबायोटिक्स विकसित करने में मदद मिल सकती है. ये स्टडी साइंज जर्नल 'पीएनएएस (PNAS)' में प्रकाशित हुई है. आपको बता दें कि बैक्टीरियल डिजीज (Bacterial Diseases) के ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक प्रतिरोधी/बाधक (Resistant) होते जाना एक गंभीर संकट बनता जा रहा है. ऐसे में नए एंटीबैक्टीरियल पदार्थो की खोज एक बड़ी जरूरत बन गई है.