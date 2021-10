खुशमिजाज हैं तो रिश्ते में कभी कम नहीं होगा रोमांस, रिलेशनशिप भी होगा गहरा- स्टडी

Secret of Happy Relationship, Importance of Happiness: हंसना-हंसाना जिंदगी का अहम हिस्सा है, कहते हैं कि अगर लाइफ में हंसी बनी रहे तो किसी भी संकट की घड़ी से आदमी पार पा जाता है. और अगर आपका लाइफ पार्टनर (Life Partner) हंसाने वाला या मजाकिया (Funny) हो तो जीवन के आधे संकट तो वैसे ही कम हो जाएंगें क्योंकि लाइफ में मुश्किल घड़ी में तनाव को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है खुश रहने की कोशिश करना, खुशी ढूंढना, माहौल को हल्का बनाना. इसलिए ही तो कहते हैं कि हंसते मुस्कुराते और मजेदार बातें कर आसपास के माहौल को हल्का बनाने वाले लोग अपने घर की रौनक होते हैं, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष. ऐसे खुशमिजाज लोग (Happy People) महफिल की शान और दोस्तों की जान कहे जाते है. वे जहां जाते हैं माहौल को पॉजिटिव बनाते हैं और लोग ऐसी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं. दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, खुश रहने वाली मजाकिया युवतियों के लाइफ पार्टनर लाइफ में ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं. इस स्टडी में हैपी रिलेशनशिप के सीक्रेट्स (Secrets of happy relationship) सामने आए हैं.

रिपोर्ट में आगे लिखा है कि पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो महिलाएं उन्हें हंसा सकती हैं, उनके साथ जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है. न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी में भारत समेत 90 देशों के शादीशुदा जोड़ों पर एक स्टडी की गई, जिसमें कुल 20 हजार कपल्स शामिल हुए. इस सर्वे में ये निकला कि हंसती-हंसाती महिलाओं के पार्टनर हमेशा खुश रहते हैं और उनका रिश्ता सुंदर होने के साथ ही लंबा भी चलता है.

लाइफ में बना रहता है रोमांस

इसके अलावा एक अन्य स्टडी में ये पाया गया कि पार्टनर के साथ रोमांटिक रिश्ते में भी मजाकिया महिलाएं बाजी मार जाती हैं. ऐसे जोड़ों की लाइफ से रोमांस कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वो हमेशा ताजा रहता है. उन्हें एक दूसरे से कभी बोरियत महसूस नहीं होती है.

महिलाओं को भी पंसद है हंसाने वाले पुरुष

इस स्टडी में ये बात भी सामने आई कि महिलाएं खुद ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो उन्हें हंसा सकें. जो पुरुषों में हंसाने की कला में माहिर होते हैं, महिलाएं उन्हें ज्यादा पंसद करती है. मतलब शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पुरुष महिलाओं को ज्यादा भाते हैं. और यही वजह है कि शादी के लिए उन्होंने जो खूबियों की लिस्ट बनाई है उसका ये भी एक अहम हिस्सा है.