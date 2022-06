दीपिका पादुकोण की तरह पहनना है कानों में हेवी इयररिंग्स, ट्राई करें ये 3 हैक्स, घंटों नहीं होगा दर्द

Tips To Deal With Pain Of Wearing Heavy Earrings : पिछले दिनों कान्स फिल्‍म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण अपने फैशन और लुक्‍स के लिए काफी चर्चा में थीं. रेड कार्पेट पर अपने लुक्‍स और ब्‍यूटी को लेकर उन्‍हें खासा कवरेज भी मिली. फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनी दीपिका के हर आउट फिट पर लोगों की नजर रही, खासतौर पर उनकी साड़ी और हेवी इयररिंग्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई थी. इस तरह माना जा रहा है कि हेवी इयररिंग का ट्रेंड भारत में दोबारा से लौट रहा है. हर लड़की के मन में ये सवाल आता है कि आखिर भारी भरकम इयररिंग्स को बिना दर्द के कैसे कैरी किया जा सकता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ सिंपल हैक्‍स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप घंटों हेवी इयररिंग्स को कैरी कर सकती हैं और वो भी बिना किसी दर्द के.

इस्‍तेमाल करें इयरलोब सपोर्ट पैचजी हां, अगर आप हेवी इयररिंग्स खरीद रही हैं, तो इसके साथ-साथ इयरलोब सपोर्ट पैच भी ज़रूर खरीदें. आप चाहें तो इसे ऑनलाइन खरीद सकती हैं और कान में पीछे की ओर चिपकाकर कोई भी इयररिंग्स पहन सकती हैं. दरअसल, ये पैच कान के निचले हिस्से को सपोर्ट करता है और भारी इयररिंग पहनने पर भी इयरलोब स्ट्रेच नहीं होता. इस वजह से कान में दर्द नहीं होता है.

नमिंग क्रीम का करें प्रयोग इयरलोब सर्पोट पैच के अलावा अगर आप दूसरा विकल्‍प चाहती हैं, तो वो है नमिंग क्रीम. इस क्रीम को आप जहां पर भी लगाएंगे वहां स्किन सुन्न पड़ जाती है. इस वजह से दर्द का पता नहीं चलता. इस क्रीम को भी आप कान के पिछले हिस्‍से पर लगा सकते हैं और इसके बाद जहां होल है, वहां पर लगा सकते हैं.

टेप का इस तरह करें इस्‍तेमाल अगर आपको हेवी इयररिंग्स पहनना है लेकिन आपके पास ये दोनों ही नही है तो आप टेप से काम चला सकते हैं. आप डॉक्टर टेप या फिर प्लास्टिक फिनिश वाला टेप लें और इसे रोल कर इयर लोब पर पीछे से चिपका लें. इसके बाद आप कोई भी इयररिंग्स पहनें.