Sawan 2021: शिल्पा शेट्टी के इस लहंगे की कीमत जान उड़ जाएंगे होश, सावन में ट्राई करें ये लुक

Shilpa Shetty Wear Expensive Lehenga Try This In Sawan 2021: स्‍टाइल आइकन शिल्‍पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने खास ड्रेसिंग सेंस और यूनीक अंदाज के लिए फैशन (Fashion) जगत में काफी पॉप्‍युलर हैं. फिर चाहे इंडियन एथनिक आउट फिट हो या वेस्‍टर्न स्‍टाइल के कपड़े, शिल्‍पा हर तरह के आउट फिट को ट्राई करती हैं और उनके इन दोनों ही अवतार को फैंस खूब पसंद करते हैं. शिल्‍पा की खास बात यह भी है कि वे अपने इंस्‍टाग्राम (Instagram) पर खूब एक्टिव हैं और फैंस के लिए खूब सारे पोस्‍ट करती रहती हैं. ऐसा ही एक पोस्‍ट शिल्‍पा ने अपने इंस्‍टाग्राम में डाला है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. इस पोस्‍ट में शिल्‍पा एक बेहद ही खूबसूरत लहंगे चोली पहने नजर आ रही हैं.

क्‍या है खास

हाल ही में शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद स्टाइलिश फोटोज़ शेयर की हैं. इन फोटोज़ में शिल्पा फ्लोरल लहंगा चोली पहने हुए नजर आ रही हैं. शिल्पा का यह लहंगा सेट तोरानी लेबल के लेटेस्ट कलेक्शन झूले से लिया गया है जो सावन के लिए परफेक्‍ट माना जा सकता है.

सावन के लिए परफेक्‍ट

सावन की हरियाली रंग बेस के साथ यह लहंगा गुलाबी और नारंगी रंग के साथ मौसम के साथ बिलकुल मैच करता दिख रहा है. थ्री पीस सेपरेट्स सेट वाले इस लहंगे के निचले हिस्‍से में तरह तरह के फल, फूल और पत्तियों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है. ए लाइन वाली इस हैंड एंब्रॉइडर्ड लहंगे पर सीक्वेंस वर्क किया गया है ज‍बकि इसकी हेमलाइन पर डबल लेयरिंग पैटर्न इसे और भी स्‍टाइलिश और यूनीक लुक दे रहा है. लहंगे के बॉर्डर लाइन पर ग्रीन और फिर गुलाबी रंग की पतली पट्टी जोड़ी गई है जो इसे और भी ब्राइट लुक दे रहा है.

चोली है बैकलेस

ग्रीन बेस लहंगे के कॉन्‍ट्रास्‍ट में चोली को पिंक कलर दिया गया है जिस पर छोटे आकार के फ्लोरल और फ्रूटी प्रिंट्स बने हुए हैं. ब्लाउज को प्लंजिंग वी नेक लाइन में की गई है जिस पर सीक्वेंड पट्टी के बॉर्डर नजर आ रहे हैं. कट-आउट स्लीव्स के साथ बैकलेस डिजाइन इसे सेक्‍सी लुक ले रहा है. इसके साथ शीयर प्रिंटेड दुपट्टा पूरे लुक को सेक्‍सी और क्‍यूट दोनों बना रहा है.

लहंगे की कीमत

फैशन हाउस तोरानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘रंग रानी अजूनी लहंगा सेट’ के नाम से यह मौजूद है जिसकी कीमत 1,15,000 रुपए है. हालांकि इतना महंगा लहंगा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन यह कहना कहीं से गलत ना होगा कि सावन के लिए यह मल्‍टी कलर लहंगा चोली परफेक्‍ट है.