Depression In Relationship: रिलेशनशिप के कारण होने लगा है डिप्रेशन? जानें वजह और बचाव का तरीका

Depression In Relationship: किसी के साथ रिश्ता (Relation) जुड़ना एक खूबसूरत एहसास होता है. अक्सर ये भी देखा जाता है कि शुरुआत में लोग हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके होने वाले पार्टनर या क्रश को पसंद हो लेकिन धीरे-धीरे बात बिगड़ने लगती है और रिश्ता ऐसे मोड पर पहुंच जाता है जहां ब्रेकअप या तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता. ऐसे में बहुत जरूरी है कि शुरुआत में ही उन चीजों को भाप लेना जो रिलेशनशिप में डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं. अगर आप पहले से ही ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं, जहां आपको घुटन महसूस होती है और आप अवसाद के शिकार होने लगे हैं तो सबसे पहले तो आप कारणों को पहचान लें और जानें कैसे रिश्ते की नींव को हिलने से कैसे बचाया जा सकता है,

रिलेशनशिप में डिप्रेशन के कारण (Causes of depression in relationship)

रिलेशन में घुटन होने के कई कारण हो सकते हैं. जिन्हें जानकर और ठीक कर रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है या खुद को अवसाद का शिकार होने से रोका जा सकता है.

जब रिश्ते में भरोसा और प्यार कम होने लगे.

कई बार वयस्त लाइफस्टाइल भी रिश्ते खराब होने का कारण बन जाता है.

कम्यूनिकेशन गैप.

पार्टनर पर ध्यान ना देना.

हमेशा चिड़चिड़ाना.

एक-दूसरे के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करना.

पार्टनर के नजरिये को कभी भी समझने की कोशिश न करना.

कुछ गलत होने पर पार्टनर को ब्लेम करना.

पति या पत्नी से जुड़े अन्य रिश्ते जैसे उनके माता-पिता की इज्जत न करना.

रिलेशनशिप में डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें? (How to deal with depression in relationship?)

अगर आपके रिश्ते में भी खटास पड़ चुकी है या अगर वो टूटने के कगार पर है तो आप इससे बचने या खुद को टॉक्सिक रिलेशन से बचाने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रख सकते हैं.

