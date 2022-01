ऊनी कपड़ों से आ रही है बदबू? दूर करने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

Tips to get rid of foul smell from woolen clothes: सर्दी का मौसम (Winter) अपने चरम पर है. यह वह समय है जब आपको ठंड से बचने के लिए मोटे और गर्म ऊनी कपड़ों (Warm Woolen Clothes) को संदूक से बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि अब हल्के ऊनी कपड़ों से ठंड रुकने वाली नहीं है. लंबे समय से पैक रखे वूलन कपड़ों (Woolen Cloths) से एक अजीब सी गंध आने लगती है. जिसके कारण उन्हें तुरंत नहीं पहना जा सकता. कुछ लोगों को तो इसकी दुर्गंध से एलर्जी भी हो जाती है. जिससे उन्हें लगातार छींक या फिर खांसी आने लगती है.

वैसे तो बाजार में गर्म कपड़ों से दुर्गंध हटाने के लिए कई तरह केमिकल और लिक्विड वॉश मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिनका इस्तेमाल कर आप घर पर ही वूलन कपड़ों से आनी वाली बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

वूलन कपड़ों से कैसे दूर करें बदबू (How to get rid of foul smell from woolen clothes)

बेकिंग सोडा और कॉफी पाउडर

गर्म कपड़ों को धूप दिखाना बहुत पुराना और कारगर नुस्खा है. संदूक से निकालने के बाद इन्हें 3-4 दिनों तक 2-3 घंटे धूप में रखें. उसके बाद इन्हें वॉर्डरोब में रखते समय कपड़ों के साथ एक कॉटन के कपड़े की पोटली बना लें. जिसमें बेकिंग सोडा और कॉफी पाउडर भर कर गर्म कपड़ों के बीच में रख दें.

एसेंशियल ऑयल का उपयोग

जब भी आप संदूक से गर्म कपड़े निकालें तो उन्हें सबसे पहले एक बार एसेंशियल ऑयल डालकर धोएं. इससे भी गर्म कपड़ों से आ रही दुर्गंध दूर हो जाएगी. इसके लिए आपको एक बाल्‍टी पानी में सिर्फ 3-4 बूंद ही एसेंशियल ऑयल डालना है. आप इसके लिए रोजमेरी, लैवेंडर या फिर लेमनग्रास एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे गर्म कपड़ों से आ रही दुर्गंध दूर हो जाएगी.

नींबू का रस का प्रयोग

गर्म कपड़ों को संदूक से निकाल कर धोते समय बाल्टी में दो बड़े नींबू निचोड़ लें. अब इस पानी में वूलन कपड़ों को 15 मिनट के लिए छोड़ दें. उसके बाद निकाल कर उन्हें अच्छी धूप में सुखा लें.

नींबू के छिलके का प्रयोग

आम तौर पर हम नींबू का रस निकाल कर छिलके फेंक देते हैं. नींबू के छिलकों को फेंकें नहीं, उन्हें कॉटन के कपड़े में बांध कर वॉर्डरोब के अंदर रख दें. नींबू के छिलके फ्रेशनर का काम करते हैं. आप नींबू के छिलकों की जगह संतरे के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

अल्‍कोहल का प्रयोग

संदूक में रखे विंटर के कपड़ों से आ रही बदबू को अल्कोहन का इस्‍तेमाल कर दूर कर सकते हैं. इसके लिए आपको 3:1 के अनुपात में वोडका और पानी का मिश्रण एक स्‍प्रे बॉटल में तैयार करना है. अब आप इस मिश्रण का स्‍प्रे गर्म कपड़ों पर करें. वोडका का इस्तेमाल वूलन कपड़े से आ रही दुर्गंध को तो दूर करता है. साथ ही इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी मारता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)