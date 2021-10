दादी-नानी के तरीके अपनाकर घर पर करें 'हर्बल गोल्ड फेशियल', चेहरे पर आएगा निखार

How To Do Gold Facial At Home : त्‍योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. लोगों ने चेहरे पर निखार (Glow) लाने के लिए पार्लर का चक्‍कर काटना शुरू कर दिया हैं. त्‍योहारों में अच्‍छी दिखने के लिए अगर आप चाहें तो घर पर ही गोल्‍ड फेशियल (Gold Facial) कर सकती हैं. घर (At Home) पर फेशियल से फायदा ये होगा कि आपका पैसा तो बचेगा ही, आप कोरोना संक्रमण से भी 100 प्रतिशत बचे रहेंगे. वैसे तो गोल्ड फेशियल किट मार्केट में आसानी से उपलब्‍ध है लेकिन इन किट्स में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो स्किन (Skin) को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं. इनके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप होम मेड प्रोडक्‍ट का प्रयोग कर सकते हैं. ये दादी नानी के जमाने से ही काफी प्रचलित और अपनाया हुआ हर्बल तरीका है और इसका प्रभाव भी कई दिनों तक रहता है. तो आइए इस बार जानते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में आप खुद गोल्ड फेशियल कैसे बना सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं.

इस तरह बनाएं गोल्‍ड फेशियल

घर में गोल्ड फेशियल तैयार करने के लिए आपको चाहिए आधा चम्‍मच हल्‍दी, 2 चंदन पाउडर और 3 चम्‍मच एलोवेरा जेल. इन तीनों चीजों को अच्‍छी तरह एक कटोरी में मिलाएं और पेस्‍ट बनाएं. इसे अप्‍लाई करने से पहले चेहरे को तैयार करना जरूरी है. इसके लिए आप अपनी स्किन को क्‍लीन करें और एक्सफोलिएट करें.

फेशियल से पहले स्किन को करें तैयार

प्री क्लीनिंग के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा और 5 चम्मच दही लें और पेस्‍ट बनाएं. अब पानी से चेहरा धोने के बाद इस पेस्ट से स्किन पर लगाएं और इसकी मालिश करें. मसाज हमेशा हल्के हाथों से करें. 4 से 5 मिनट में त्वचा की मृत कोशिकाएं निकल जाएंगी और अब आपकी स्किन फेशियल के लिए तैयार हो जाएंगी.

इस तरह करें अपना फेशियल

हर्बल एक्सफोलिएट करने के बाद फेशियल के लिए तैयार पेस्ट को आप अपने चेहरे, गर्दन और कंधों लगाएं और हल्‍के हाथों से मसाज करें. अगर पेस्‍ट टाइट हो गया है तो इसमें एलोवेरा जेल मिला लें. ऐसा करने से हाथों को आसानी से मूव किया जा सकेगा. इसके बाद 15 मिनट तक इसे छोड़ दें. फिर पानी से धो लें. आपके चेहरे पर निखार दिखने लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)