Habits That May Contribute to Premature Skin Aging : यह सच है कि उम्र खूबसूरती की मोहताज नहीं होती, यह हर उम्र में आपके चेहरे (Face) पर झलकती है. लेकिन अगर आप अपनी नाजुक स्किन का ख्‍याल ना रखें तो यह कम उम्र में एजिंग की शिकार हो सकती है. ऐसे में अगर हम अपने लाइफ स्‍टाइल की कुछ आदतों (Habits) को बदलें तो स्किन को अधिक दिनों तक यंग और प्रॉब्‍लम फ्री रख सकते हैं. एवरीडेहेल्‍थ के मुताबिक, अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ आदतों को बदल दें तो स्किन की ब्राइटनेस, फ्लोलेसनेस, स्‍मूथ टेक्‍सचर आदि को बढ़ती उम्र के बावजूद बचाए रखा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि आखिर हमें किन आदतों को बदलना जरूरी है जिससे हमारी स्किन प्रीमेच्‍योर एजिंग (Premature Aging) से बची रहे.

इन आदतों से होती है प्रीमेच्‍योर एजिंग की समस्‍या

1.आंखों को बार बार रगड़ना

आंखों के आसपास की स्किन बहुत ही नाजुक होती है. ऐसे में अगर आप इन्‍हें बार बार रगड़ते हैं तो ये स्किन के आस पास के मसल्‍स को हार्म कर सकती है और यहां फाइनलाइन आदि बढने लगते हैं. यही नहीं, कई बार ऐसा करने से स्किन पर परमानेंट साइड इफेक्‍ट भी हो सकता है.

2.रात में कम सोना

अगर आप रात को कम सोते हैं तो यह भी आपकी स्किन को खराब कर स‍कती है. शोधों के मुताबिक, रात के समय स्किन सबसे ज्‍यादा हील होती है ऐसे में अगर 7 से 8 घंटे तक गहरी नींद ना ली जाए तो यह धीरे धीरे फ्लैक्सिबिलिटी खोने लगती है और फाइन लाइन्‍स आने लगते हैं.

3.पीने के लिए स्‍ट्रॉ का प्रयोग

अगर आप पीने के लिए स्‍ट्रॉ का ही प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से मुंह के आसपास फाइन लाइन बन सकती हैं. ऐसे में जहां तक हो आप ड्रिंक्‍स आदि बिना स्‍ट्रॉ के ही‍ पिएं.

4.तनाव में रहना

जब आप अधिक दिनों तक तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर लगातार कुछ ऐसे हामोन्‍स को रिलीज करता है जो एजिंग और प्रीमेच्‍यार स्किन की समस्‍या को बढाता है.

5.मेकअप साफ नहीं करना

अगर आप रात को सोने से पहले अपने स्किन पर पूरी तरह से मेकअप को नहीं हटाते हैं तो यह आपकी स्किन को ड्राई बना देता है और धीरे धीरे स्किन का लचीलापन खत्‍म होता है जिससे स्किन पर फाइनलाइन तेजी से आने लगते हैं.

6.यूवी डैमेज

अगर आप रोज यूवी प्रोटेक्‍टर का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह आपकी स्किन के लिए काफी नुकसान देह हो सकता है. कई लोग सनस्‍क्रीन या सनलोशन तो यूज करते हैं लेकिन गरदन और हाथ को छोड़ देते हैं. जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए.

7.सनग्‍लास न पहनना

अगर आप धूप में सनग्‍लास नहीं पहनते हैं तो यह आपके आंखों के आसपास की स्किन को काफी नुकसान पहुंचाती हैं. ये स्किन काफी नाजुक होते हैं और हानिकारण यूवी किरणों के संपर्क में आकर डैमेज हो जाती हैं.