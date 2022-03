How To Look Younger After 40 : उम्र बढ़ने (Aging) के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे खुद की स्किन को डैमेज होने से बचाएं ताकि उम्र का पड़ाव लुक पर हावी न हो. इसके लिए जहां पहली जरूरत हेल्दी डाइट है, वहीं लाइफस्‍टाइल, फैशन सेंस और मेकअप प्रॉडक्ट के इस्तेमाल में भी बदलाव लाना अहम भूमिका निभाता है. अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो यहां कुछ उपाय (Tips) बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप यंग (Look Younger) दिख सकते हैं.