How To Use Neem Leaf For Skin : नीम के पत्‍ते (Neem Leaf) में भरपूर मात्रा में एंटी इनफ्लेमेटरी, एंटी बैक्‍टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो स्किन (Skin) पर होने वाली कई समस्‍याओं मसलन, रैशेज, पिंपल्स (Pimples), झुर्रियां, दाग धब्‍बे आदि को दूर करने मे मदद करता है. इसके अलावा, नीम में मौजूद विटामिन ई भी स्किन को हेल्‍दी रखता है. यहां हम आपको अलग अलग स्किन टाइप और उनकी समस्‍याओं के आधार पर नीम का इस्‍तेमाल बता रहे हैं जिसे आप अलग-अलग चीजों के साथ प्रयोग कर बेहतर रिजल्‍ट पा सकते हैं.