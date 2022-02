Facial at home: पार्लर जाने के लिए नहीं है बजट तो कच्चे दूध से घर में ऐसे करें फेशियल

How to do facial at home: सर्दियों में स्किन की देखभाल के लिए अधिकतर लोग खास स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. रूखी त्वचा (Skin) में जान लाने के लिए तरह-तरह के मॉइश्चराइजर और लोशन लगाने से भी नहीं चूकते हैं. लेकिन सर्दियों में टैनिंग (Tanning) भी एक सीरियस प्रॉब्लम है. जिससे निपटने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कई केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मदद भी लेते हैं. हालांकि, टैनिंग की इस समस्या से छुटकारा पाने में कच्चा दूध (Raw milk) आपके लिए काफी असरदार नुस्खा साबित हो सकता है.