How To Use Honey Mask: चेहरे को बेदाग रखने और फ्लोलेस (Flowless Skin) बनाने के लिए हम क्‍या कुछ नहीं करते हैं. खास तौर पर चेहरे के टीजोन एरिया पर होने वाले ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम तमाम तरह के प्रोडक्‍ट्स को अपनाते हैं. जिसकी वजह से स्किन को कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है. दरअसल जब स्किन पर ऑयल ग्‍लैंड बहुत अधिक एक्टिव हा जाते हैं तो ये एरिया सबसे ज्‍यादा प्रभावित होते हैं. इनकी वजह से त्‍वचा के पोर्स में गंदगी जमा होने लगती है और ब्‍लैक हेड्स या वाइट हेड्स चेहरे पर दिखने लगते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपायों (Home Remedies) का सहारा भी ले सकते हैं. इन्‍हीं में से एक है शहद का प्रयोग. आप शहर की मदद से स्किन को फ्लोलेस और खूबसूरत बना सकते हैं.

दरअसल शहर (Honey) में एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही जरूरी तत्‍व हैं. आप जब इसे स्किन पर अप्‍लाई करते हैं तो व्हाइट हेड्स और ब्‍लैक हेड्स की समस्या आसानी से ठीक हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि आप घर पर शहद की मदद से किस तरह अपनी इन स्किन प्रॉब्‍लम को दूर कर सकते हैं.

इस तरह करें प्रयोग

पहला तरीका

आप इसके लिए शहद, नींबू और चीनी का प्रयोग कर सकते हैं. दरअसल चीनी हमारे त्वचा में स्क्रब की तरह काम करता है. जबकि नींबू में एंटी माइ्क्रोबियल गुण होते हैं जो व्हाइटहेड्स की समस्या को दूर करने में काफी मदद करता है. वहीं शहद त्वचा को मॉश्चराइज करता है. तो इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले कटोरी में एक चम्मच चीनी और एक चम्मच शहद मिलाएं. इस मिश्रण में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं और प्रभावित हिस्सों पर लगाएं. करीब 10 मिनट बाद इसे धो लें. वीक में दो दिन ऐसा करें.

दूसरा तरीका

इसके लिए आप हनी और ओटमील का प्रयोग कर सकते हैं. दरअसल ओटमील में एक्सफोलिएटिंग गुण होता है जो स्किन को बेहतर तरीके से क्‍लीन करने और पोर्स को खोलने में मदद करता है. इन दोनों चीजों को मिलाकर आप एक पेस्ट बना लें और चेहरे पर अप्‍लाई करें. 10 मिनट बाद धो लें.

तीसरा तरीका

आप शहद को हल्‍दी के साथ प्रयोग कर सकते हैं. स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हल्दी रामबाण है. ये त्वचा के डेड स्किन को हटाता है और बैक्टीरिया को दूर करता है. जिससे स्किन पर एक्‍ने, पिंपल्‍स आदि भी नहीं होते. इसे प्रयोग करने के लिए आप एक चम्मच हल्दी पाउडर के साथ आधा चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर अप्‍लाई करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें.

चौथा तरीका

आप इसे अंडा के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं. एग वाइट सेहत के लिए ही नहीं त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है. आप अंडे के सफेद हिस्से को शहद के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को 10 तक चेहरे पर लगाकर रखें और उसके बाद पानी से धो दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)