मॉनसून में चेहरे पर हो रहे हैं कील-मुंहासे, तो तुलसी के पत्तों से बनाएं नैचुरल टोनर

Tulsi Leaves Are Effective Natural Toner For Face Know How To Use It : हमारे देश में तुलसी (Tulsi) को ‘क्‍वीन ऑफ हर्ब’ के रूप में माना जाता है. यह सेहत (Health) के लिए तो काफी गुणकारी है ही, हमारी स्किन (Skin) को भी प्रॉब्‍लम फ्री बनाने में यह काफी उपयोगी है. तुलसी तीन तरह की पाई जाती है –राम तुलसी, श्‍याम तुलसी और वन तुलसी. इन तीनों ही वेरायटी का आयुर्वेद में काफी महत्‍व है. दरअसल इनमें भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्‍सीडेंट और एंटी बैक्‍टीरियल गुण होते हैं. इसके अलावा, इसमें विटामिन के भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका होता है. ये स्किन को भी हेल्‍दी और समस्‍याओं से दूर रखने में काफी उपयोगी होताा है. तो आइए जानते हैं कि हम तुलसी का उपयोग टोनर (Toner) के रूप में कैसे कर सकते हैं और घर पर अपने लिए तुलसी के पत्‍तों से स्किन टोनर कैसे बना सकते हैं.

इस तरह बनाएं तुलसी के पत्तों से स्किन टोनर

आप घर पर बहुत ही आसानी से तुलसी के पत्‍तों से स्किन टोनर बना सकते हैं. ये नैचुरल तो होगा ही, स्किन के लिए फायदेमंद भी बहुत होगा. इसके बनाने के लिए हमें 10 से 15 तुलसी के पत्ते और एक कप पानी की जरूरत होगी.

इसे बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी को एक पैन में रखें और गैस पर चढाएं. अब तेज आंच पर पानी को उबालें. जब ये उबलने लगे तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल लें और 5 मिनट तक ढंक कर उबलने दें. गैस बंद करें और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही ढंक कर छोड़ दें. अब इसे छन्‍नी से छान लें और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें. आप चाहें तो इसे स्‍प्रे बोतल में स्‍टोर करें और जरूरत के हिसाब से चेहरे पर स्‍प्रे करें.

ये मिलेगा फायदा

-स्किन पोर्स छोटे होंगे और स्किन टाइट दिखेगी.

-चेहरे पर किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण नहीं होगा.

-चेहरा फ्रेश दिखेगा.

स्किन हाइड्रेटेड रहेगा.

एजिंग प्रोसेस कम होगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)