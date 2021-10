You Should Not Sleep Without Removing Makeup : कई बार हम दिनभर की थकान के बाद जब घर आते हैं तो नाइट स्किन केयर (Skin Care) रुटीन को फॉलो करने का मन नही करता और मेकअप बिना हटाए (Without Removing Makeup) ही हम बिस्‍तर में घुस जाते हैं. इसकी वजह से हमारी स्किन तो खराब हो ही सकती है, पलकों आदि में इनफेक्‍शन की संभावना भी हो सकता है. विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा करने से आपकी स्किन को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है. ये ना केवल त्‍वचा के एजिंग प्रोसेज को बढा देता है साथ ही पिंपल्‍स आदि होने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है. अगर आप भी रात को बिना मेकअप उतारे सोने जाती हैं तो यहां आपको बताते हैं कि इसका क्‍या क्‍या नुकसान हो सकता है.

1.फाइन लाइन्‍स

अगर त्‍वचा पर अधिक देर तक मेकअप रह जाएं तो ये त्‍वचा की नमी को सोख लेते हैं और स्किन ड्राई होने लगती है. इस वजह से स्किन का लचीलापन घटने लगता है और कुछ ही दिनों में चेहरे पर फाइल लाइन्‍स नजर आने लगते हैं. इन मेकअप प्रोडक्‍ट की वजह से कोलेजन प्रोडक्‍शन भी कम होने लगता है और स्किन सेल्‍स डैमेज होने लगते हैं.

2.एक्‍ने ब्रेकडाउन

दरअसल जब आप मेकअप लगाकर सोते हैं तो आपके स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं. यह मेकअप प्रोडक्ट्स में मौजूद सिलिकॉन और अन्य केमिकल की वजह से होता है. कुछ प्रोडक्ट्स में डाई और सेंटेड परफ्यूम भी होते हैं जो स्किन के लिए हानिकारक हैं. इनसे स्किन पर एक्सेस ऑयल और गंदगी जमा हो जाती है और पोर्स बंद हो जाते हैं. और यही से बैक्टीरियल इंफेक्शन और एक्ने-ब्रेकआउट शुरू होता है.

3.अनइवेन स्किन की समस्‍या

मेकअप की एक लेयर भी अगर चेहरे पर लगी रह जाए तो आपकी त्वचा सांस नहीं ले पाती और पोर्स बंद हो जाते हैं. ऐसा होने से आपकी त्वचा के नेचुरल ऑयल्स दूषित हो जाते हैं और त्वचा में मॉइश्चर की कमी होने लगती है. इस वजह से स्किन अनइवेन और बेजान लगने लगती है.

4.झड़ने लगती हैं पलके

अगर आप आईलाइनर, आईशैडो, मस्कारा आदि लगाकर सो जाएं तो यह आपकी पलकों को काफी नुकसान कर सकती हैं. इन प्रोडक्‍ट में कैमिकल होते हैं जो पलकों के छोटे रोम छिद्रों को ब्‍लैक कर देते हैं. जिससे यहां इंफ्लामेशन की शिकायत होती है और पलके भी झड़ने लगती हैं. इससे आपको इंफेक्शन हो सकता है. ऐसे में सोने से पहले मेकअप को उतारना बहुत ही जरूरी है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)