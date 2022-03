Used Green Tea Bags for Skin Care: आमतौर पर ग्रीन टी बैग (Used Green Tea Bags) के इस्‍तेमाल के बाद इसे बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है लेकिन आपको बता दें कि आप जिस ग्रीन टी बैग को बेकाक समझ कर फेंक रहे हैं, दरअसल उसकी मदद से आप अपनी स्किन की कई समस्‍याओं को ठीक कर सकते हैं. दरअसल, ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो गर्म पानी में कुछ देर रहने के बाद भी ग्रीन टी बैग में काफी मात्रा में बचा रह जाते हैं. बता दें कि हेल्‍दी और प्रॉब्‍लम फ्री स्किन (Skin) के लिए एंटी ऑक्‍सीडेंट (Antioxidants) तत्‍व हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होता है.

एंटीऑक्‍सीडेंट स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्‍ट करता है और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्‍लम को तेजी से हील करने में मदद करता है. इस तरह ग्रीन टी यूज करने के बाद इसके बैग को फेंकने से पहले एक बार जरूर विचार कर लें. तो आइए जानते हैं कि आप बचे हुए ग्रीन टी बैग का स्किन केयर में किस तरह इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

बचे हुए ग्रीन टी बैग का स्किन केयर में करें इस्तेमाल

बनाएं फेस स्क्रब

अगर आप झुर्रियों और रिंकल की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो आप ग्रीन टी बैग से तैयार स्क्रब का इस्तेमाल करें. इसके इस्‍तेमाल में स्किन टाइट होती है और चेहरे पर निखार आता है. इसे इस्‍तेमाल करने के लिए एक कटोरी में बची हुई ग्रीन टी को निकाल लें और इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण से चेहरे पर मसाज करें. इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दूर होंगे.

ग्रीन टी फेस मास्क

एक कटोरी में आप ग्रीन टी की पत्तियां निकालें और इसमें थोड़ी सी दही, शहद और हल्दी मिक्स करें. सभी सामग्री को अच्छी तरह से फेंटकर चेहरे पर लगाएं. लगभग 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें. स्किन पर निखार नजर आएगा.

डार्क सर्कल

बचे हुए ग्रीन टी बैग को पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दें. जब ये क्‍यूब में जब जम जाए तो इससे अपनी आंखों के चारों तरफ रगड़ें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)