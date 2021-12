These Things Are Harmful For Your Skin : बेहतर स्किन (Skin) के चक्‍कर में कई बार हम अपने चेहरे पर उन चीजों को अप्‍लाई कर लेते हैं जो स्किन को नुकसान (Harmful) पहुंचा सकते हैं. नींबू में हाई साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका प्रयोग अगर हम अपनी स्किन पर डायरेक्‍ट करें तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसे अगर आप सीधे चेहरे पर अप्‍लाई करेंगे तो चेहरे पर जलन की समस्‍या हो सकती है.