Skincare Mistakes You Should Avoid In Your 20s : 20 से 30 साल के बीच की उम्र लाइफ का एक महत्‍वपूर्ण समय होता है. इस समय हम कई चीजों में बिजी होते हैं और स्किन में भी कई बदलाव आना शुरू हो जाता है. हालांकि कई लोग ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा समय है जब हमें स्किन केयर (Skin Care) की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर विशेषज्ञों की मानें तो यही वो उम्र होती है जब हमें अपनी स्किन का ख्‍याल रखना शुरू कर देना चाहिए. इंडियन एक्‍सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में जानी मानी डर्मोटोलोजिस्‍ट डॉ आंचल पंथ कहती हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में हमें स्किन केयर को लेकर काफी सतर्क होने की जरूरत होती है. ऐसे में इस उम्र में हमें 5 गलतियों (Mistakes) को करने से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए.

स्किन केयर को लेकर इन गलतियों को करने से बचें

1.मॉइश्चराइजर न लगाना

कई लोग इस उम्र में स्किन केयर को महत्‍व नहीं देते और मॉश्‍चराइजर तक नहीं लगाते. खासतौर पर जिन लोगों की स्किन नॉर्मल टू ड्राई है वे स्किन पर मॉश्‍चराइजर बिलकुल लगाने से बचते हैं. जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. आप अपनी स्किन के मुताबिक मॉश्‍चराइजर चुनें और प्रयोग करें.

2.ड्राई स्किन के लिए फोम फेस वॉश

अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप फोम वाला फेस वॉश इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो यह आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं. आपको बता दें कि ऐसा करने से स्किन और ड्राई हो सकती है.

3.आई मेकअप रिमूव न करना

आपको बता दें कि अगर आपकी आंखों में थोड़ा भी काजल या आई लाइनर रह जाता है तो इसका आपकी स्किन और आई लीड यहां तक कि आई लैश पर भी बुरा असर पड़ता है. यहां एलर्जी और इनफेक्‍शन काफी आसानी से हो सकता है.

4.सनस्‍क्रीन नहीं लगाना

हालांकि अब लोग सनस्‍क्रीन को लेकर जागरुक हुए हैं लेकिन आज भी कई लोग हैं जो इसे नहीं प्रयोग करते हैं. आपको बता दें कि सनस्‍क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्‍ट करने में काफी मदद करता है.

5.महंगी चीजें लेना

कई लोगों को ये लगता है कि स्किन केयर तभी अच्‍छा होता है जब ये महंगे हों. जबकि ऐसा नहीं है. अगर आप अच्‍छी कंपनी की चीजें प्रयोग कर रहे हैं तो इसका असर अच्‍छा ही होगा. हालांकि ओवर नाइट किसी भी चीज का असर नही होता.