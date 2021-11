त्वचा से जुड़ी 5 समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए फॉलो करें ये स्किन केयर रुटीन, दिखेगा असर

Skincare Routine For Most Common Skin Problems: अगर आप स्किन की कॉमन समस्‍याओं (Common Skin Problems) यानी पिंपल्‍स, ऐक्‍ने, एजिंग, एग्जिमा, प्री मैच्योर एजिंग या बड़े पोर्स से परेशान हो रहे हैं तो यह आपकी अकेले की समस्‍या नहीं है. दरअसल, हम त्वचा की समस्‍या को बहुत ही हल्‍के में लेते हैं और जब ये समस्‍या बढ़ जाती है तो बिना किसी एक्‍सपर्ट की सलाह के उल्‍टा सीधा उपाय करने लगते हैं. स्किन पर इस तरह का एक्‍सपेरिमेंट घातक हो सकता है और स्किन को परमानेंट डैमेज कर सकता है.

बीब्‍यूटीफुल के अनुसार, यहां हम आपको बताते हैं कि स्किन की किस समस्‍याओं (Skin Problems) में हमें किस तरह का स्किन केयर रुटीन (Skincare Routine) फॉलो करना चाहिए.

स्किन प्रॉब्‍लम को इस तरह करें दूर (Tips to get rid of skin problems)

1. एक्ने होने पर इन बातों का रखें ध्‍यान

अगर आपकी स्किन पर एक्‍ने (Acne) हो रहे हैं तो डाइट से चीनी, मीठी चीजों, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स आदि बिलकुल निकाल दें. इनके सेवन से करने से ब्‍लड में इन्सुलिन तेज गति से बढ़ने लगते हैं और हार्मोन का संतुलन खराब होने लगता है. आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और व्हे प्रोटीन से भी दूर रहना चाहिए. इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में क्लीनिंग करें और फेस सीरम लगाएं. इसके बाद सन ब्लॉक लगाना न भूलें. रात में क्लींज़र, सीरम और मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें. इसके अलावा उन क्लींज़र को अपनी स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें जो सैलिसिलिक एसिड या बेंज़ोइल पेरोक्साइड युक्त हो.

2. एक्ज़िमा होने पर इन बातों का रखें ख्‍याल

डाइट में हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स युक्त भोजन, नारियल के तेल या घी का प्रयोग करें. इसके अलावा डेयरी और ग्लूटेन वाले इंफ्लेमेटरी फूड्स न खाएं. दिन में दो बार स्ट्रांग एक्ज़िमा (Eczema) ट्रीटिंग बॉडी लोशन स्किन पर लगाएं. इसके अलावा वैसलीन या फिर एक अच्छा नेचुरल ऑयल जैसे तिल का तेल या नारियल का तेल लगाएं. ऐसे क्रीम्स लगाएं जिसमें सीरमाइड्स के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हो. वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोम वाले क्‍लीनजर से दूर रहें और नहाने के बाद तेल जरूर लगाएं.

3. ओपन और बड़े पोर्स की समस्‍या में करें ये उपाय

प्रोसेस्ड फूड्स, डेयरी, ग्लूटेन और शक्कर से दूर रहें क्योंकि ये फूड्स कोलेजन की मात्रा कम करते हैं जिससे कई समस्‍याएं होती हैं. दो बार फेस वॉश करें और क्ले बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं. नाइट केयर रूटीन में रेटिनॉल युक्त चीजों को शामिल करें. स्किन को स्क्रब न करें और सैलिसिलिक एसिड क्लींज़र और क्ले बेस्ड लोशन का इस्‍तेमाल करें.

4. पिग्‍मेंटेशन हो तो करें ये काम

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन खाएं और खुद को हाइड्रेट रखें. इसके अलावा विटामिन सी क्लींज़र से सुबह चेहरा धोएं और रात में अल्फा हाइड्रो एसिड्स का इस्तेमाल करें. पिग्मेंटेशन (Pigmentation) के लिए कोजिक एसिड, अल्फा-अरबुटिन, रेटिनॉल, लिकोरिक एक्सट्रेक्ट, अल्फा हाइड्रो एसिड्स (AHAs), अज़ेलैक एसिड से युक्त प्रोडक्‍ट का प्रयोग करें. इन्हें दिन में कम से कम दो बार ज़रूर लगाएं. आप चार घंटे में मिनिरल एस पी एफ (SPF 30) सनब्लॉक ज़रूर लगाएं यह सूर्य की किरणों से होने वाले डैमेज से अपनी स्किन को हील करती है.

5. प्रीमैच्योर एजिंग में इस तरह करें स्किन केयर

मीठी चीजों का सेवन छोड़ दें और बहुत सारा पानी पिएं. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent fasting) का सहारा ले सकते हैं. विटामिन सी और फेरुलिक एसिड सीरम का इस्तेमाल दिन में और रात में रेटिनॉल का इस्तेमाल करें. इसके बाद ह्यलुरॉनिक एसिड प्लम्पिंग सीरम और पेप्टाइड क्रीम अप्‍लाई करें. हमेशा नॉन फोमिंग क्लींज़र्स का इस्तेमाल करें और विटामिन सी क्रीम जिसमें फरुलिक ऐसिड, प्रबल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग (Anti aging) के गुण हों उनका ही इस्तेमाल करें.