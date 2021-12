छोटे-छोटे रिवॉर्ड लोगों को वर्कआउट करने के लिए प्रेरित करने में कारगर- यूएस स्टडी

Rewards Are Effective in Motivating to Workout : लोगों को जिम जाने के लिए भी रिवॉर्ड मिले तो शायद वो वर्कआउट (Workout) करने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे. अगर रिवॉर्ड (Reward) पैसे से जुड़ा हो तो यह और भी फायदेमंद होगा. ये उन लोगों पर भी असरकारी होगा जिन्होंने वर्कआउट का दौर (Workout Regime) बीच में ही छोड़ दिया हो. ये दावा अमेरिका की 115 अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 30 सीनियर साइंटिस्टों द्वारा की गई एक मेगास्टडी (Mega study) में किया गया है. इस स्टडी के निष्कर्षों को मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया है. दरअसल विशेषज्ञों के सामने लंबे समय से ये चुनौती है कि लोगों को वर्कआउट के लिए प्रेरित कैसे करें. महामारी के बाद तो ये समस्या ज्यादा बढ़ गई.