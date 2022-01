Smart Ways to Use Leftover Ginger Peels: अदरक (Ginger) का इस्‍तेमाल सेहत के साथ साथ खाने के स्‍वाद को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में अगर आप खाने में अदरक का प्रयोग कर रहे हैं और उसके छिलके (Ginger Peels) को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो आपको बता दें कि आप इस बचे हुए अदरक के छिलके की मदद से कई काम को आसान बना सकते हैं. दरअसल, अदरक के छिलके में भरपूर मात्रा में फ्लेवर मौजूद होता है जो किसी भी चीज के स्‍वाद और खुशबू को बढ़ाने के लिए काफी होता है.

आपको बता दें कि अदरक के इस छिलके में पोटैशियम, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो हमारी सेहत (Health) से जुड़ी कई समस्‍याओं को दूर करने के काम भी करते हैं. तो आइए आज हम आपको यहां बताते हैं कि आप इन बचे अदरक के छिलके का इस्‍तेमाल (Use) किन चीजों में कर सकते हैं.

अदरक के छिलके का इस तरह करें इस्‍तेमाल (How to use ginger peels)

1.स्‍टीम्‍ड वेजिटेबल में करें प्रयोग

अगर आप सुबह ब्रेकफास्‍ट में ब्रोकली, आलू, मशरूम, पनीर आदि चीजों को स्‍टीम कर खाते हैं तो आप इन छिलकों की मदद से इनका स्‍वाद और फ्लेवर बढ़ा सकते हैं. इसके लिए जब आप वेजिटेबल स्‍टीम करें तो इन छिलकों को भी साथ में डाल दें और बाद में निकाल लें. स्‍वाद के साथ-साथ यह खाने के न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू को भी बढ़ाएगा.



2.काढा में करें प्रयोग

आप जब भी अदरक को छीलें तो इसके छिलकों का फ्रिज में जमा करें. जब भी आपको काढ़ा बनाना हो तो आप इन छिलकों को पानी में उबालें और नमक, काली मिर्च मिलाकर पिएं. इसका इस्‍तेमाल मसालेदार, जिंजर स्मूदी बनाने के लिए भी कर सकते हैं.

3.चाय बनाने में करें प्रयोग

जब भी आपको अदरक की चाय पीने का मन करे तो आप इसे कुछ मिनट के लिए पानी में उबालें और इसे चाय में मिलाकर पिएं. अगर आप स्‍ट्रॉग जिंजर पील टी पीना चाहते हैं तो छिलकों को गर्म पानी में डूबा रहने दें. इस तरह आपकी चाय में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण बढ़ेगे जो पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर करने का काम करेंगे.

4.खाद की तरह करें प्रयोग

आपको बता दें कि अदरक के छिलके में भरपूर मात्रा में फास्‍फोरस पाया जाता है जो फूल वाले पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद हो सकता है. इसलिए अगली बार अदरक के छिलकों को फेंकने की बजाय इसका इस्‍तेमाल अपने पौधों में खाद के रूप में कर सकते हैं.



5.खांसी की दवा के रूप में

5.खांसी की दवा के रूप में

अगर आप खांसी से परेशान हैं या गले में खुजली हो रही है तो आप अदरक के छिलकों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें और खांसी होने पर इसका पेस्‍ट या पाउडर बनाकर प्रयोग में लाएं. इसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाएं और रोज सुबह शाम इसका सेवन करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)