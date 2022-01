प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने से बच्चों के छोटे होने की बढ़ जाती है आशंका: स्टडी

Smoking during pregnancy affects development of Child : यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन (University of Southampton) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में बताया गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने का संबंध बच्चे के छोटे होने से जुड़ा हुआ है. इस स्टडी में सामने आया है कि पहली बार प्रेग्नेंसी के दौरान जिन महिलाओं ने स्मोकिंग (Smoking) की उनकी संतान स्मोकिंग न करने वाली महिलाओं की तुलना में छोटी हुई. वहीं, इन महिलाओं ने दूसरी बार गर्भवती होने पर स्मोकिंग छोड़ दी. प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने का संबंध शिशु के जन्म के दौरान उसके वजन से पहले ही सामने आ चुका है. हालांकि गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा स्मोकिंग के प्रभाव के अभी तक सीमित ही प्रमाण उपलब्ध हैं.