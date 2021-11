Smoky Flavor Without Using Tandoor : बदलते मौसम के साथ ही गर्मागर्म तंदूरी चिकन, तंदूरी रोटी, तंदूरी पनीर आदि याद आने लगते हैं. इनकी खास खुशबू (Smoky Flavor) घर के खाने को फीका कर देती है. लेकिन अगर आप घर के खाने में तंदूर का स्‍वाद लाना चाहते हैं तो आप कुछ सिक्रेट टिप्‍स (Secret tips) को अपनाकर खाने के स्‍वाद को बढा सकते हैं. अगर आप इस सिक्रेट टिप्‍स को जान जाएं तो अगली बार आपको रेस्‍त्रां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपने हर फेवरेट फूड को घर (At Home) पर ही बना सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि हम घर के खाने में बिना किसी तंदूर चूल्‍हा के कैसे स्‍मोकी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं.

खाने में इस तरह करें स्‍मोकी फ्लेवर ऐड

1.चारकोल का करें इस्तेमाल

खाने में स्मोकी फ्लेवर एड करने के लिए आप कहीं से भी चारकोल ले आएं. आपको ये चारकोल आसपास के धोबी के पास भी मिल जाएगी. अगर आप अपनी दाल या चिकन में स्मोकी फ्लेवर डालना चाहते हैं तो बस खाना बनाकर उसे एक तरफ रखें और सर्विंग से 10 मिनट पहले चारकोल का एक छोटा टुकड़ा गैस पर रखें. जब ये लाल हो जाए तो इसे चिमटे से एक छोटी कटोरी में रखें और डिश पर रखकर इसपर एक बड़ा चम्‍म्‍च घी डाल दें. ऐसा करने से काफी स्‍मोक निकलेगा. आप झट से डिश को ढंककर रख दें. खाने में स्मोकी फ्लेवर आ जाए.

2.स्मोक्ड ऑलिव ऑयल का प्रयोग

स्मोक्ड ऑलिव ऑयल बाजार में आसानी से उपलब्‍ध है. आप इसे अपने खोने में यूज कर सकती हैं. इसे ओक, बीच और बर्च की लकड़ी के मिश्रण के नेचुरल स्मोक को इंफ्यूज़्ड करने बनाया जाता है. आप किसी भी डिश को तंदूरी स्मोक्ड फ्लेवर देने के लिए इस ऑयल को डालें.

3.काली इलाइची का करें ऐसे प्रयोग

आग पर कुछ काली इलायची को हल्का सा भूनें ताकि उसमें से एक स्मोक पैदा हो. अब आप, उन्हें दरदरा कूटकर इसे डिश पर ड्रेसिंग करें. खाने का टेस्‍ट बढ जाएगा.

4.स्मोक्ड साॅल्ट का करें प्रयोग

अगर आप अपने फूड को स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो मार्केट में आपको स्मोक्ड सॉल्ट मिल जाएगा. इसे आप खाने में प्रयोग कर स्मोकी फ्लेवर एड कर सकते हैं.

5. गैस पर हल्‍का डायरेक्‍ट जलाएं

अगर आप चिकन, मशरूम, पनीर आदि को काठी बना रहे हैं ताे फ्राई करने के बाद जब खाना पक जाए तो आप सीक की मदद से इसे गैस के फ्लेम पर 1 मिनट के लिए जलाएं. इसके बाद ऑलिव ऑयल या बटर लगाकर 10 से 15 सेकेंड तक दुबारा जलाएं. इसके तुरंत बाद सर्व करें. आपको स्‍मोकी स्‍वाद मिलेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)