सिनेमा हॉल में मूवी के दौरान 'SNACKS' फिल्म देखने का मजा कर सकते हैं किरकिरा- स्टडी

Snacks Can Spoil the Fun of the Movie in Theatre : एक हालिया स्टडी में यह बात सामने आई है कि पॉपकॉर्न या अन्य स्नैक्स को सिनेमाहॉल में ले जाना स्वाद के नजरिए से अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन इससे फिल्म का मजा किरकिरा हो सकता है. टेस्टी फूड आपके ब्रेन को विचलित कर सकता है और फिल्म के बजाय आपका ध्यान इस बात पर जा सकता है कि इनका स्वाद कैसा है. हालांकि, साइंटिस्टों का कहना है कि चॉकलेट, बिस्किट या पसंदीदा मिठाइयां आादि मीठे स्नैक लंबी लाइन में लगने जैसे उबाऊ या खराब अनुभवों को बेहतर करने का उपयोगी तरीका हो सकते हैं. इस स्टडी के नतीजे जर्नल ऑफ मार्किटिंग रिसर्च (Journal of Marketing Research) में प्रकाशित किए गए हैं.