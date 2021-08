Spicy Paneer Balls: आज खुद को करें पैंपर, इस रेसिपी से मिनटों में अपने लिए बनाएं क्रिस्पी पनीर बॉल्स

Spicy and Crispy Paneer Balls Recipe in Hindi: आज खुद पर लुटाइए प्यार और शाम को नाश्ते में अपने लिए बनाइए स्वादिष्ट स्नैक्स (Tasty Snacks for Evening). चटपटी चटनी या चाय के साथ पनीर से बनी ये डिश खा कर मजा आ जाएगा. आज हम आपको बताएंगे स्पाइसी पनीर बॉल्स बनाने की बेस्ट रेसिपी. इसे बनाने में ज्यादा झंझट भी नहीं है. यह डिश बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी. नोट कर लीजिए ये बेहद आसान रेसिपी (Easy Recipe)स्पाइसी पनीर बॉल्स बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए?

-200 ग्राम पनीर (Paneer)-1/4 कप कटी शिमला मिर्च (Capsicum)-1/2 कप चावल का आटा (Rice floor)-1/4 कप कटा हुआ प्याज (Onion)-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च (Green Chilli)-1/2 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स (Chilli flakes)-1/2 छोटे चम्मच ऑरेगैनो (Oregano)-1 चम्मच नींबू का रस (Lemon Juice)-नमक (Salt)-तेल (Oil)

स्पाइसी पनीर बॉल्स घर पर कैसे बनाएं?

सबसे पहले पनीर को ग्रेट कर लीजिए. आप चाहें तो पनीर को हाथों से मैश भी कर सकते हैं. अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, हरी मिर्च और बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ प्याज डालें. आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं. अब इसमें ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल दें. साथ ही इसे चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस डालें और इसे अच्छे से मिला लें. अब आप इसमें चावल का आटा और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें. इसके बाद इस मिक्सचर से छोटे-छोटे बॉल्स बना लें. अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन बॉल्स को फ्राई कर लें. ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए बॉल्स को तलना है. आप स्पाइसी पनीर बॉल्स और मजेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा बेसन या सूजी भी मिक्स कर सकते हैं. साथ ही आप इसके मिश्रण में चाट मसाला भी डाल सकते हैं. गार्निश करने के लिए आप बॉल्स के ऊपर चीज ग्रेट कर सकते हैं. आप कुछ पनीर बॉल्स की बाद में सब्जी भी बना सकते हैं.

