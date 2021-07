मटर की कचौड़ी, गोभी के समोसे और चटपटी सब्जी के अलावा यहां सबकुछ है स्वाद से भरपूर, आएं श्याम स्वीट्स

(डॉ. रामेश्वर दयाल)

Delicious Food at Shyam Sweets Near Chawri Bazar Delhi: कचौड़ी (Kachori) भी सदाबहार व्यंजन है. इसे चटनी के साथ खाओ या सब्जी के साथ, मजा तो आता ही है. लेकिन आज हम आपको पुरानी दिल्ली (Old delhi) की ऐसी कचौड़ी खिलाते हैं जो चटपटे मटर से भरी हुई है. इसके साथ आलू की तीखी सब्जी के साथ मेथी की चटनी भी मिलती है. अब इतना कलरफुल खाना होगा तो आनंद तो आएगा ही न. सालों पुरानी इस दुकान की एक अलग ही साख है. अब तो लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस दुकान की दिल्ली में दो ब्रांच भी खुल गई है. इस दुकान के प्रोपराइटर भी मानते हैं कि उनकी कचौड़ी बेमिसाल है.

मटर कचौड़ी की सौंधी-सौंधी खुशबू भूख बढ़ाती नजर आएगी

पुरानी दिल्ली में श्याम स्वीट्स का अलग ही नाम है. नई सड़क और चावड़ी बाजार के तिराहे, चौक बड़साबूला पर मौजूद इस दुकान पर सुबह नाश्ते के लिए भीड़ दिख जाएगी तो दोपहर को लोग कुछ और खाते नजर आएंगे. रात तक इस दुकान पर खाने के शौकीनों का आना-जाना लगा रहता है. वैसे तो एक हलवाई की दुकान पर जो कुछ मिलना चाहिए, वह इस दुकान पर मौजूद है. चूंकि दुकान पुरानी दिल्ली की है, तो कुछ अलग ही होगा. फिलहाल हम इस दुकान की मटर कचौड़ी की बात कर लें. कचौड़ी की लोई में मसालेदार मटर का स्टफ भरा जाता है. जब तेल में तलकर ये कचौड़ी बाहर आती है तो इसकी सौंधी खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं. इस कचौड़ी के साथ आलू की तीखी सब्जी और मेथी की चटनी इसका स्वाद ही अलग तरह से पेश करते हैं. एक प्लेट कचौड़ी की कीमत 50 रुपये है. लोग दूर-दूर से इस कचौड़ी को खाने के लिए आते हैं. अगर आप चाहें तो इस दुकान पर दाल की कचौड़ी भी 40 रुपये में दो उपलब्ध है. उसे भी लोग पसंद करते हैं. लेकिन मटर कचौड़ी ज्यादा लोगों के मुंह लगी हुई है.

1910 से खिला रहे हैं कचौड़ी, अब दिल्ली में दो ब्रांच भी

सुबह-सुबह पहुंचेंगे तो शानदार नाश्ता स्वागत करता मिलेगा

हमने आपको बताया कि एक हलवाई की दुकान पर जो मिठाइयां या डिश होनी चाहिए वह सब श्याम स्वीट्स पर उपलब्ध है. लेकिन यह पुरानी दिल्ली का मसला है तो कुछ अलग खानपान जरूर होगा. सुबह आप सुबह वहां पहुंचेंगे तो नाश्ते में बेड़मी पूरी के साथ नागौरी हलवा मिलेगा. पूरी के साथ छोले की सब्जी, गाजर का अचार साथ में होगा. ये सारा माल 110 रुपये में हाजिर है. रविवार को नाश्ते में कुछ बदलाव मिलेगा. बेड़मी पूरी के साथ सीताफल की स्पेशल सब्जी साथ कचालू का अचार होगा. दुकान के कई प्रकार समोसे भी लोगों को लुभाते हैं. इनमें इनमें आलू के अलावा मटर का समोसा 30 रुपये का है तो गोभी के खास समोसे की कीमत 40 रुपये है. इन समोसों के साथ हरी चटनी व मीठी चटनी स्वाद को बढ़ा देती है. हलवाई की पुरानी दुकान है तो वहां कई प्रकार की मिठाइयां भी मौजूद हैं.

इस दुकान को चलाने वाले दो भाई संजय अग्रवाल व अजय अग्रवाल का कहना है कि उनके पूर्वजों ने वर्ष 1910 में कचौड़ी से इस दुकान को शुरू किया. सालों यह दुकान नाश्ते के लिए मशहूर रही. बदलते वक्त के साथ दुकान में काफी वैरायटी हैं और इनमें लगातार इजाफा किया जा रहा है. अब दुकान को संभालने में संजय अग्रवाल के बेटे भारत अग्रवाल भी मदद करते हैं. दुकान की साख को और पुख्ता करने के लिए श्याम स्वीट्स की दो ब्रांच दरिया गंज व अशोक विहार में भी मौजूद हैं. वह मानते हैं कि लोग हमारी कचौड़ी के ज्यादा ही दीवाने हैं. दुकान सुबह 8 बजे कामकाज शुरू हो जाता है जो रात 9 बजे तक चलता है. दुकान का कोई अवकाश नहीं है.

नजदीकी मेट्रो स्टेशन: चावड़ी बाजार