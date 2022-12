How To Deal With Before Marriage Stress– शादी हर किसी की जिंदगी का अ‍हम मोड़ होता है जिसके बाद हर चीज बदल जाती है. खासकर लड़कियों की लाइफस्‍टाइल, रहन-सहन और यहां तक की खानपान भी दूसरों के अनुसार बदलना पड़ता है. ऐसे में शादी से पहले स्‍ट्रेस होना लाजमी है. जैसे-जैसे शादी का दिन नजदीक आता है वैसे-वैसे घबराहट एंग्‍जाइटी में तबदील हो जाती है. शादी की तैयारियां, माता-पिता को छोड़ना और नए माहौल के बारे में सोचकर लड़कियां अक्‍सर अपना स्‍ट्रेस लेवल बढ़ा लेती हैं. हालांकि ये एक सामान्‍य‍ स्थिति है लेकिन इसे सही तरीके से डील किया जाए तो स्‍ट्रेस को कम किया जा सकता है. स्‍ट्रेस कम होने से शादी के फंक्‍शंस को भी सही मायने में इंज्‍वॉय कर पाएंगे. चलिए जानते हैं उन आसान सी टिप्‍स के बारे में जो शादी के स्‍ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें- हार्ट अटैक से घूमते-फिरते अचानक नहीं होती मौत ! यह सडन कार्डियक अरेस्ट

आवश्‍यक चीजों को प्राथमिकता देंशादी एक सपने के समान होती है जिसमें हर चीज परफेक्‍ट और आसान होनी चाहिए. ब्राइड्स डॉट कॉम के अनुसार यदि शादी से पहले सभी चीजों को प्राथमिकता के अनुसार रखा जाए जो चीजों को आसानी से हैंडल किया जा सकता है. चीजें यदि पहले से लिस्‍टआउट होंगी तो समय रहते व्‍यवस्‍था करने में आसानी होगी और बजट भी नहीं बिगड़ेगा.

हमेशा गुस्सा आता है तो इन मूड बूस्टिंग टिप्स की लें मदद आगे देखें…

कम्‍यूनिकेट करेंकई बार स्‍ट्रेस के लिए कम्‍यूनिकेशन की कमी भी जिम्‍मेदार हो सकती है. लड़की हो या लड़का यदि वे परिवार के सदस्‍यों के साथ खर्जों, व्‍यवस्‍था और लेनदेन के सिलसिले में पहले से चर्चा करते हैं तो उन्‍हें शादी के समय स्‍ट्रेस कम होगा. साथ ही लड़कियों को अपने इन-लॉज से भी कम्‍यूनिकेशन बनाए रखना चाहिए ताकि दूसरे के घर के रीति-रिवास और रहन-सहन के बारे में पहले से जानकारी मिल सके.

खुद पर करें फोकसअधिकतर लड़कियां शादी का इतना स्‍ट्रेस ले लेती हैं कि उन्‍हें ब्रेकआउट, लीबिडो में कमी, सिरदर्द और भूख में बदलाव जैसे शारीरिक लक्षणों का सामना करना पड़ता है. शादी के नजदीक आते ही खुद पर ध्‍यान देना जरूरी है. शादी की तैयारियों के बीच दो से तीन घंटे खुद के लिए निकालें और उसे इंज्‍वॉय करें. बॉडी को रिलेक्‍स करने के लिए जिम या स्‍पा का सहारा लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- ‘ज्यादा पानी किडनी के लिए फायदेमंद’… ये 5 कही-सुनी बातें हैं जानलेवा, जानें सच

मेडिटेट करेंस्‍ट्रेस को कम करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन. स्‍ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए फोन को बंद कर दें और कहीं शांत जगह पर जाकर मेडिटेट करें. इससे मांसपेशियों को रिलेक्‍स करने में मदद मिलेगी साथ ही दिमाग नई चीजों पर फोकस कर पाएगा. शादी से पहले स्‍ट्रेस होना सामान्‍य है लेकिन इससे उभरना उससे भी ज्‍यादा जरूरी. स्‍ट्रेस को कम करने के लिए एक्‍सपर्ट से सलाह ली जा सकती है.