घर से कॉकरोच भगाती है चीनी, जली हुई जीभ भी होती है ठीक

Tips and Tricks For Use Of Sugar: चीनी के इस्तेमाल से आप न सिर्फ बर्तनों के दाग दूर कर सकते हैं बल्कि घर से कॉकरोच भी भगा सकते हैं. इसके लिए आपको चीनी के साथ कुछ चीजों का मिश्रण करना होगा और ये आपके बहुत काम आएगा.