How To Style Tops With Jeans : अगर आप जींस (Jeans) और टॉप्‍स पहनना प्रेफर करती हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कुछ एथनिक लुक वाले टॉप्‍स के डिजाइन जो इस गर्मी में आपके लुक को फ्रेश और स्‍टाइलिश (Stylish) बना सकते हैं. इन टॉप्‍स (Tops) में आप गर्मी के पसीने से भी बची रहेंगी और आपका ड्रेसिंग सेंस भी मौसम के अनुकूल दिखेगा. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि स्‍टाइलिश लुक पाने के लिए आप किस तरह के टॉप को अपने जींस के साथ पेयर कर सकती हैं.