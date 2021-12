Take Care Of Lips In Winter: सर्दियों में होंठों का कुछ इस तरह रखें ख्याल

Take Care Of Lips In Winter: होंठों को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी ड्राई स्किन को हटा दिया जाए. होंठों पर जितनी ज्यादा ड्राई स्किन जमा होगी होंठ उतने ही ज्यादा सफेद दिखेंगे और नैचुरल रंग खोता जाएगा. इसके लिए उन्हें एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है. आप बीटरूट पाउडर से लिप स्टेन भी बना सकते हैं.