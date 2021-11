नए 'माइक्रो RNA' को टारगेट कर फेफड़े से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा आसान - स्टडी

Treatment of Lung Disease will be Easy : साइंटिस्टों ने एक ऐसे सूक्ष्म आरएनए (Ribonucleic acid ) की खोज की है, जिसे निशाना बनाकर या उसे रोककर सीओपीडी (COPD) यानी क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (chronic obstructive pulmonary disease) का नया संभावित आसान इलाज खोजा जा सकता है. रिसर्चर्स ने इस सूक्ष्म आरएनए को माइक्रो आरएनए-21 (Micro RNA-21) नाम दिया है. ऑस्ट्रेलिया के सेंटनेरी यूटीएस सेंटर फार इंफ्लेमेशन (Centenary UTS Centre for Inflammation) के वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस स्टडी के नतीजे साइंस एंड ट्रांसलेश्नल (Science Translational Medicine) मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं.