चमकाएं दांत मिनटों में, ऐसे बनाएं दादी नानी के ये आयुर्वेदिक दंत मंजन

Tips To Make Your Teeth White At Home : सफेद दांत आपकी मुस्‍कुराहट में चार चांद लगा लेते हैं लेकिन वही दांत अगर पीले हो जाएं तो यह चिंता की बात हो जाती है. इसके लिए हम डेंटिस्‍ट के पास जाते हैं. दातों को सफेद बनाने के लिए या तो बहुत महंगे ट्रिटमेंट होते हैं या कहीं ना कहीं ये ट्रिटमेंन्‍ट्स दांतों (Teeth) के लिए नुकसानदेह होते हैं. ऐसे में अगर आप घरेलू नुस्‍खों (Home Remedies) की मदद से घर पर ही अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं तो दादी नानी के आयुर्वेदिक मंजन (Tooth Powder) की मदद ले सकते हैं. इन मंजन की मदद से ही पहले के जमाने में लोगों को दांतों की कोई समस्‍या नहीं होती थी और दांत सुंदर और मजबूत भी रहते थे. तो आइए जानते हैं इसके बारे में.

आयुर्वेदिक दंत मंजन ऐसे बनाएं

इस मंजन को बनाने के लिए आप एक चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच लौंग पाउडर, एक चम्‍मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच मुलेठी पाउडर, कुछ नीम की सूखी पत्तियां और पुदीने की सूखी पत्तियां दें और इन सब को अलग अलग पीस कर पाउडर बना लें. इसके बाद इन्‍हें छन्‍नी में छान लें. आपका दंत मंजन तैयार है. इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी उपयोग करना हो हथेली में एक चम्‍मच लेकर दांतों और मसूड़ों पर रगड़ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : ब्‍लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में बहुत असरदार है एप्‍पल साइडर विनेगर, जानें इसके सेवन का तरीका और अन्‍य फायदे

क्‍यों है फायदेमंंद

इसमें प्रयोग किया जाने वाला सेंधा नमक दांतों को प्राकृतिक रूप से सफेद करता है. जबकि मुलेठी और नीम दातों और मसूड़ों की सेहत बढ़ाने में मदद करता है. जिन लोगों के दांत बहुत सेंसेटिव हैं उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है. लौंग और दालचीनी का पाउडर दांतों की संवेदनशीलता को कम करने का काम करता है जबकि नीम और पुदीने की पत्तियां दांतों और मसूड़ों को हेल्‍दी रखते हैं. ये आपके दांतों में कैविटी की समस्या को भी दूर रखते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)