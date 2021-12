सेक्स के दौरान पुरुषों की ये गलतियां महिला पार्टनर को कर सकती हैं नाराज, समझिए दिल की बात

what happens when a woman is not sexually satisfied: महिला और पुरुष का शरीर अलग-अलग तरह से बना है. बेशक दोनों को जिंदा रहने के लिए एक ही तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है लेकिन दोनों के सुख अलग-अलग तरह के होते हैं. और जब बात अंतरंग सुख (sexual pleasure) की हो तो यह बिल्कुल ही अलग होता है. इस स्थिति में महिला अपने पार्टनर से तब ही संतुष्ट हो सकती हैं जब वह उसके साथ पूरी तरह सहज हो. इसलिए पुरुषों को अपनी पार्टनर के साथ संबंध बनाते समय धैर्य का परिचय देना चाहिए.