इन टिप्स को अपनाकर मैनजर अपने कर्मचारियों को बना सकते हैं ज्यादा प्रोडक्टिव

Ways For Managers to Appreciate their Employees : किसी कंपनी में अपने पोस्ट और डेसिग्नेशन (post and designation) केवल फरमान जारी करने या ऑडर देने के लिए ही नहीं होते हैं. कोई भी कंपनी एक टीम की तरह काम करती है, हर टीम लीडर या मैनेजर को चाहिए वो अपने कर्मचारी की बात को सुनें, उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करे और उसे एक बेहतर वर्क एनवायरमेंट ( Better Work Environment) देने में मदद करे. ताकि वो पूरी लगन से काम करे और कंपनी को अपना 100% दे. मैनेजर्स को ये भी चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को उसकी मेहनत का उसे सही फल भी समय पर मिले. क्योंकि अगर मैनेजर ज्यादातर कर्मचारियों को बेहतर महसूस करवाते हैं तो इसके फायदे बहुत हैं. स्टडीज बताती हैं कि जब लोगों को मैनेजर की ओर से आभार, भरोसा और सम्मान मिलता है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और एक टीम के तौर पर भी अच्छा काम करते हैं.

दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को बेहतर महसूस करवाने के लिए मैनेजर्स हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (Harvard Business Review) में बताए इन टिप्स को फोलो कर सकते हैं.

कॉन्टैक्ट रेगुलर बनाकर रखें

मैनेजर्स को चाहिए कि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों से मिलने और बात करने का टाइम निकालें. उनसे जुड़ने के लिए खास टॉपिक या सब्जेक्ट चुन सकते हैं. ऐसे रुटीन बनाएं कि कर्मचारियों के साथ बैठकर उनके एक्सपीरियंस को साझा कर सकें. इसके अलावा ये भी जान सकते हैं कि वो अभी क्या काम कर रहे हैं. ऐसा करने से आपको अपने संस्थान या कंपनी के बारे में जरूरी जानकारी भी मिलती है.

बैलेंस होना चाहिए फीडबैक

हर कर्मचारी अपने मैनेजर्स से ये दोनों ही बातें जानना चाहते हैं कि वो कौन सा काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनके किस काम में कमी है. जिससे की वो उसे सुधार सकें. इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको अपने पॉजिटिव फीडबैक को डेवलपमेंटल फीडबैक (Developmental Feedback) से बिल्कुल अलग रखना होगा. दोनों तरह के फीडबैक साथ में देने से बचें.

वर्कर्स को समय-समय पर छूट देते रहें

चाहें मैनेजर्स अपने कर्मचारियों को दूर बैठे काम करने की इजाजत दें या किसी दिन देर रात तक काम करने के बदले उन्हें अगले दिन देर से आने की राहत दें, इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है. कर्मचारियों को यह संकेत मिलता है कि उनके मैनेजर उन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनके काम की सराहना भी करते हैं.

अच्छे काम की तरीफ करने की आदत डालें

मैनेजर्स थोड़ा टाइम अपने कर्मचारियों की सराहना, उनकी तारीफ करने के लिए अवश्य निकालें. उन्हें यह बताएं कि वो कौन सा काम अच्छा करते हैं. ऐसा कौन सा काम है जो उनकी वजह से बेहद उम्दा चल रहा है. मैनेजर्स अपने कर्मचारियों के योगदान की सराहना भी करें. ऐसा केवल एक दिन नहीं बल्कि समय-समय पर करते रहें.