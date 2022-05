Things You Can Wash In The Washing Machine: आमतौर पर घरों में लोग वॉशिंग मशीन की मदद से कपड़े, चादर, पर्दे आदि साफ करते हैं. वॉशिंग मशीन की मदद से काम का एक बड़ा हिस्सा आसानी से निपट जाता है. जब तक कपड़े धुलते हैं, तब तक घर के दूसरे काम निपटाए जा सकते हैं. इससे समय बचने के साथ-साथ मेहनत भी कम लगती है.

क्‍या आप जानते हैं कि कपड़ों के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं, जिन्‍हें आप आसानी से वॉशिंग मशीन में साफ कर सकते हैं. जी हां, उन चीज़ों की लंबी लिस्‍ट है, जिनकी सफाई के लिए वॉशिंग मशीन का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. ये समय बचाने के साथ-साथ, आपके घर को अधिक साफ व बैक्‍टीरिया फ्री बनाए रखने में मदद करता है. आइए जानते हैं कि वॉशिंग मशीन में आप किन चीजों की सफाई कर सकते हैं.

वॉशिंग मशीन में इन चीजों की भी कर सकते हैं सफाई

चेयर कुशनदो से तीन सीजन बाद आपके चेयर का कुशन अगर गंदा हो गया है तो आप वॉशिंग मशीन में कोल्‍ड वॉटर की मदद से इन्‍हें साफ कर सकते हैं और जेंटल मोड में इन्‍हें एयर ड्राई कर सकते हैं.

कार मैटकार मैट बहुत भारी और मोटा नहीं होता, इसलिए आप इन्‍हें आसानी से वॉशिंग मशीन में क्‍लीन कर सकते हैं. यकीन मानिए हाथों से साफ करने के मुकाबले ये मशीन में अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं और देखने में नए से नज़र आते हैं.

रबर बैक रग और मैटपहले आप इन्‍हें अच्‍छी तरह से वैक्‍यूम क्‍लीनर की मदद से साफ कर लें और और इसके बाद इन्‍हें वॉशिंग मशीन में साफ करें. ये आसानी से साफ हो जाएंगे.

जिस पोछे से आप पूरा कमरा साफ करते हैं उनकी सफाई भी ज़रूरी होती है. ऐसे में आप इन्‍हें मशीन में साफ कर सकते हैं. आप हॉट मोड में इन्‍हें साफ करें और सुखा लें.

बाथ मैटअगर आप बाथ रूम में फरी बाथ मैट यूज़ करते हैं तो आप मशीन की मदद से इन्‍हें डीप क्‍लीन कर सकते हैं.

खिलौनेबच्‍चों के खिलौने खास तौर पर सॉफ्ट टॉय बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं. बच्चे खेलने के दौरान कई बार इसे मुंह के पास भी ले जाते हैं, इसलिए इन्‍हें बार-बार साफ करने की ज़रूरत होती है. ऐसे में जब भी बच्चे के खिलौने गंदे हो जाए, आप इन्हें वॉशिंग मशीन में साफ कर सकते हैं.

योग मैटआप जिस मैट पर योगा करते हैं, उसकी सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसे में आपयोग मैट भी वॉशिंग मशीन में साफ करें और छांव में सुखाएं.

