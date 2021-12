एलर्जी-अस्थामा की दवाएं लेने वालों को 40 % कम होता है कोरोना संक्रमण का खतरा- स्टडी

People with Allergic diseases has less Risk of Covid: स्टडी के अनुसार एलर्जी (Allergies,), बुखार (Fever,), एग्जिमा (Eczema), सर्दी (Cold) और अस्थमा (Asthma) के मरीज अगर रेगुलर दवाएं लेते हैं तो उन्हें कोरोना संक्रमण का रिस्क लगभग 40% तक कम होता है. क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा मई 2020 से फरवरी 2021 तक 16 हजार मरीजों पर की गई स्टडी में ये खुलासा हुआ है. इस दौरान बुखार और एग्जिमा के रोगियों में कोरोना संक्रमण की आशंका लगभग 25 फीसदी कम पाई गई. इसके साथ ही अस्थमा के मरीज जो स्टेरॉयड इनहेलर्स (Steroid Inhalers) का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की आशंका लगभग 40 फीसदी कम रहती है.