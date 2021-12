वेट घटाने वालों को कोरोना से जुड़ी गंभीर जटिलताओं का खतरा कम: स्टडी

Weight losers are less prone to complications of Covid : अमेरिका स्थित क्लेवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) द्वारा की गई स्टडी में ये दावा किया गया है कि सर्जरी के जरिये पर्याप्त वजन घटाने वालों को कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं का खतरा कम होता है. वजन घटाने के लिए पाचन प्रणाली (Digestive system) की सर्जरी को बैरिएटिक सर्जरी (Bariatric surgery) कहते हैं. दरअसल, मोटापे के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तथा सूजन, हृदय रोग, ब्लड क्लाट्स व फेफड़ों से जुड़ी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘जेएएमए सर्जरी (JAMA Surgery)’ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.