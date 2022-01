मीटिंग्स और कलीग से बात करने में ही वेस्ट हो जाता है टाइम? समय बचाने ये 4 टिप्स आएंगे काम

Four ways to save time at work : ऑफिस में कई बार ये देखने में आया है कि कलीग्स (Colleagues) की ओर से प्राप्त होने वाले अनपेक्षित अनुरोध (unexpected request) आपको ऑफिस के बहुत जरूरी कामों को करने से रोक सकते हैं. इस वजह से आपको ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ सकता है या इससे आपके फैमिली टाइम का नुकसान हो सकता है. काम के दौरान अपना समय बचाने के लिए आपको कुछ सीमाएं तय करनी होंगी.