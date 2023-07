बरसात में भी 10 मिनट में सूख जाएंगे गीले कपड़े, अपनाएं 3 बेहतरीन ट्रिक्स, धूप की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Dry Clothes Fast in Rainy Season: बरसात के मौसम में कपड़े धोकर सुखाना मुश्किल काम होता है. अधिकतर दिनों में बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से धूप सही तरीके से नहीं निकल पाती. धूप न निकलने की वजह से वातावरण में नमी बढ़ जाती है और कपड़े सूखने में काफी वक्त लगता है. कई बार तो छोटे-छोटे कपड़े सूखने में घंटों लग जाते हैं, जो कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं. इतना ही नहीं, बरसात में कपड़े बिना धूप के सुखाए जाते हैं, तब उनमें सीलन जैसी बदबू भी आने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है. अगर आप भी इस मौसम में कपड़े सुखाने को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आज आपको बेहतरीन तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए. इन तरीकों को अपनाकर आप मिनटों में गीले कपड़े सुखा सकते हैं. इससे कपड़ों की स्मैल भी दूर हो जाएगी और आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे.

प्रेस करके सुखाएं कपड़े – धूप के बिना गीले कपड़ों को मिनटों में सुखाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका प्रेस (Iron) करना है. आप धीरे-धीरे कपड़ों को प्रेस करें, तो उसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और आपके कपड़े सूख जाएंगे. हालांकि प्रेस करने से पहले आप कपड़ों को धोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और उसे कुछ देर तक किसी रस्सी पर लटका दें, फिर प्रेस करें. इससे आपके कपड़े मिनटों में पूरी तरह सूख जाएंगे और उनमें से किसी तरह की स्मैल भी नहीं आएगी. आप वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कपड़े सुखाने के बाद भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि कपड़े पूरी तरह सूख जाएं.

माइक्रोवेव ओवन करें इस्तेमाल – आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवन का इस्तेमाल करके भी गीले कपड़ों को जल्दी सुखाया जा सकता है. हालांकि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल छोटे कपड़ों के लिए ही करना ज्यादा कारगर रहता है. आप अपने अंडरवियर, मौजे और रूमाल जैसे छोटे कपड़ों को ओवन की मदद से सुखा सकते हैं. ओवन में कपड़े सुखाने के लिए आप कपड़ों से पानी निचोड़ दें और अपने कपड़ों को बेकिंग शीट पर रखें. इसके बाद ओवन के अंदर रखें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा देर तक कपड़े ओवन में न रखें, वरना कपड़े खराब भी हो सकते हैं.

हेयर ड्रायर से सुखाएं कपड़े – बारिश के मौसम में कपड़ों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हेयर ड्रायर को हीट मोड पर लगाएं और फिर कपड़े सुखाएं. हेयर ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा गीले कपड़ों को सुखाने में कारगर साबित हो सकती है. इससे कपड़ों की स्मैल दूर हो जाएगी.

