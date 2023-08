बर्तन धोने के लिए नहीं पड़ेगी पानी की जरूरत, अपनाएं 3 शानदार तरीके, मिनटों में होंगे बिल्कुल साफ

How To Wash Dishes Without Water: खाने-पीने का लुत्फ उठाने के बाद बर्तन गंदे हो जाते हैं, जिन्हें साफ करना जरूरी होता है. गंदे बर्तनों का ज्यादा देर तक साफ न किया जाए, तो उनमें से स्मैल आने लगती है. यही वजह है कि खाने के तुरंत बाद अधिकतर लोग बर्तन साफ करना पसंद करते हैं. बर्तनों को साफ करने के लिए आमतौर पर डिशवॉश सोप और पानी का इस्तेमाल किया जाता है. क्या आपने कभी बिना पानी के बर्तन धोए हैं? सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा करना भी बेहद आसान है. कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर न सिर्फ बिना पानी के बर्तनों को साफ किया जा सकता है, बल्कि उनकी चिकनाई और स्मैल को भी दूर किया जा सकता है. आज आपको बर्तन साफ करने के कुछ ऐसे ही अनोखे तरीके बता रहे हैं, जो आपको हैरान कर देंगे.

बेकिंग सोडा और नींबू से होगा कमाल – बिना पानी के बर्तनों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप गंदे बर्तनों को टिश्यू पेपर से साफ कर लें. अब बर्तनों के हिसाब से 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें 2 नींबू निचोड़ लें. इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और स्पंज की मदद से बर्तनों पर अच्छी तरह लगाकर कुछ देर तक रख दें. इसके करीब 5 मिनट बाद आप बर्तनों को टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से अच्छी तरह पोंछकर साफ कर लें. कुछ देर तक बर्तनों को सूखने दें. इस तरह आपके बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएंगे. इनमें से खाने की स्मैल भी पूरी तरह गायब हो जाएगी.

सिरका से साफ होगा गंदगी – सिरका की मदद से भी आप गंदे बर्तनों को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस ट्रिक को अपनाने के लिए आप सबसे पहले बर्तनों को टिश्यू पेपर लेकर अच्छी तरह पोंछ लें. बर्तनों की गंदगी साफ करने के बाद आप सिरका को एक स्प्रे बॉटल में भरें. इसके बाद आप स्प्रे बॉटल से सभी बर्तनों पर अच्छी तरह छिड़काव कर दें. फिर 5-10 मिनट तक बर्तनों को ऐसे ही रख दें. आखिर में आप टिश्यू पेपर से बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लें. इससे बर्तनों पर जमी चिकनाई और गंदगी पूरी तरह साफ हो जाएगी और बर्तनों की स्मैल भी दूर हो जाएगी.

राख से चमक जाएंगे बर्तन – गंदे बर्तनोंको साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आप गंदे बर्तनों को राख से अच्छी तरह रगड़कर साफ कर सकते हैं. ऐसा तब तक करें, जब तक कि बर्तन पूरी तरह साफ न हो जाएं. इसके बाद आप बर्तनों को टिश्य पेपर से साफ कर लें. राख की जगह पर आप लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप गंदे बर्तनों को लकड़ी के बुरादे से अच्छी तरह साफ कर लें. फिर उन्हें कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ कर दें. इससे आपके बर्तन साफ हो जाएंगे.

