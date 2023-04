पुरानी झाड़ू को फेंकने के बजाय 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिनटों में बन जाएंगे रोजमर्रा के कई काम

Tips to Reuse Old Broom: झाड़ू का इस्तेमाल अमूमन सभी घरों में आम होता है. रोजमर्रा की साफ-सफाई से लेकर घर के सभी कोनों को क्लीन रखने के लिए ज्यादातर लोग झाड़ू की मदद लेते हैं. हालांकि झाड़ू पुरानी (Old broom) होने के बाद कई लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स फॉलो करके पुरानी झाड़ू को फिर से रीयूज कर सकते हैं.

कई दिनों तक इस्तेमाल करने के कारण झाड़ू पतली हो जाती है. ऐसे में कुछ लोग पुरानी झाड़ू को फेंक कर मार्किट से नई झाड़ू खरीद लाते हैं. लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पुरानी झाड़ू को दोबारा इस्तेमाल करने के टिप्स, जिसे ट्राई करके आप घर की सफाई के साथ-साथ फुल पैसा वसूल कर सकते हैं.

कई झाड़ू मिक्स करें

पुरानी झाड़ू टूटने या खराब होने की स्थिति में आप कई झाड़ू को एक साथ मिला सकते हैं. इससे झाड़ू पहले से मोटी और बेहतर हो जाएगी. जिसकी मदद से आप घर को आसानी से चमका सकते हैं.

घर को सजाएं

पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करके आप घर को बेहतरीन लुक दे सकते हैं. ऐसे में झाड़ू की सीक को कलर करके आप दीवारों पर सजा सकते हैं. वहीं झाड़ू की सीक में थर्माकोल लगाकर आप डोकोरेटिव आइटम्स भी तैयार कर सकते हैं.

पंखे और छत को क्लीन करें

पुरानी और टूटी हुई झाड़ू से आप फ्लोर क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं. ऐसे में झाड़ू को किसी लम्बे डंडे में बांधकर बड़ी कर लें. अब इस झाड़ू से आप पंखे की और छत की सफाई आसानी से कर सकते हैं. खासकर सीलिंग फैन को क्लीन करने के लिए इस झाड़ू का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है.

कॉर्नर क्लीन करें

पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करके आप घर के कोनों की भी सफाई कर सकते हैं. ऐसे में झाड़ू की सीक निकाल लें. अब घर के कोनों में जमी गंदगी को सीक से खुरच कर निकालें. वहीं किचन में सिंक में पानी चोक होने पर और फर्नीचर में जमी मैल हटाने के लिए भी आप झाड़ू की सीक यूज कर सकते हैं.

गॉर्डनिंग में मदद लें

पुरानी झाड़ू से आप अपनी गार्डनिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऐसे में गार्डन के चारों तरफ झाड़ू की सीक लगा दें. झाड़ू की सीक गार्डन में कांटे की बाड़ का काम करेंगी. वहीं घर की बाउंड्री पर झाड़ू की सीक लगाकर आप घर को भी सुरक्षित रख सकते हैं.

