मटके का पानी फ्रिज की तरह करना है ठंडा, 3 तरीकों की लें मदद, मिनटों में होगा एकदम चिल्ड

Tips to Keep Water Cool in Matka: गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का सेवन बेहद आम होता है. वहीं, पानी ठंडा करने के लिए ज्यादातर लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, जो फ्रिज का ठंडा पानी पीने की जगह मटके (Matka) का पानी पीना चाहते हैं. कई बार मटके में पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर आप मटके के पानी को फ्रिज की तरह ठंडा रखना चाहते हैं. तो 3 आसान तरीकों की मदद से आप पानी को मिनटों में चिल्ड कर सकते हैं.

गर्मियों में धूप से आने के बाद लोग अक्सर चिल्ड वॉटर पीना पसंद करते हैं. पानी को नेचुरली ठंडा करने के लिए मटके का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं मटके में पानी ठंडा करने के टिप्स, जिसे फॉलो करके आप बिना फ्रिज के भी ठंडे पानी का आनंद उठा सकते हैं.

मिट्टी के बर्तन की मदद लें

गर्मियों में ज्यादातर लोग मटके को जमीन पर रखते हैं. ऐसे में जमीन गर्म होने के कारण मटका भी बाहर से गर्म रहता है और पानी पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है. इसलिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है. ऐसे में आप मार्किट से सिकोरे या मिट्टी के बड़े बर्तन खरीद सकते हैं. वहीं इन बर्तनों के ऊपर मटका रखकर आप इसे गर्म होने से बचा सकते हैं. जिससे मटके का पानी भी बिल्कुल चिल्ड और कूल बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: 5 आसान तरीकों से करें कूलर की सफाई, मिनटों में हो जाएगा स्मेल और बैक्टीरिया फ्री, लुक भी दिखेगा बिल्कुल न्यू

गीले कपड़े का इस्तेमाल करें

मटके का चिल्ड वॉटर पीने के लिए आप गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में सूती कपड़े को पानी में भिगोएं और इसे मटके के चारो तरफ अच्छी तरह से लपेट दें. ध्यान रहे कि कपड़ा मटके को पूरी तरह से कवर कर ले. इससे बाहर के गर्म तापमान का असर मटके पर नहीं होगा. साथ ही मटके में मौजूद पानी भी ठंडा और चिल्ड रहेगा.

ये भी पढ़ें: खाना पकाते समय कुकर की सीटी से निकलता है पानी, 5 टिप्स की लें मदद, गैस चूल्हा भी रहेगा एकदम क्लीन

मटका खरीदने के टिप्स

गर्मी में मटके के ठंडे पानी का सेवन करने के लिए सही घड़े का चुनाव भी जरूरी होता है. ऐसे में मटका खरीदते समय इसे हाथों से बजाकर देखें. बता दें कि मटके की तेज आवाज पक्की मिट्टी का संकेत देती है.

नेचर लर्वस को खूब पसंद आता है महाराष्ट्र का माथेरान हिल स्टेशन आगे देखें…

वहीं पक्के घड़े में पानी जल्दी और ज्यादा ठंडा होता है. इसलिए मटके का चुनाव करते समय पक्का घड़ा खरीदना बेस्ट रहता है. इस तरह के घड़े में पानी रखने से ये ज्यादा ठंडा रहता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)