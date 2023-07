Tips to Get Rid of Red Black Ants: बारिश के मौसम में घर में कीड़े-मकोड़ों का निकलना आम होता है. रैनी सीजन में घर के कोनों पर लाल-काली चीटिंया कई बार नजर आ जाती हैं. बारिश में नमी बढ़ने की वजह से चीटियां बिलों से बाहर आ जाती हैं जो घर के सदस्यों के लिए कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है. किचन में जूझन या मीठी चीजें छूट जाने पर भी उसके आसपास चीटिंया जमा होने लगती हैं. ऐसे में कुछ आसान उपायों की मदद से घर में होने वाली चीटियों की समस्या से निजात पाई जा सकती है.

इन तरीकों से भाग जाएंगी चींटियां

1. खट्टी चीजों का इस्तेमाल – बारिश के मौसम में नमी के चलते किचन और घर के किनारों पर लाल-काली चीटियां निकल आती हैं. ऐसे में चीटियों को दूर करने के लिए खट्टी चीजों जैसे नींबू और संतरे के छिलकों का उपयो गकर सकते हैं. नींबू और संतरे के छिलकों की गंध से चीटियां भाग जाती हैं. आप एक मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नींबू निचोड़कर जहां चीटियां हैं वहां पर छिड़क दें तो कुछ ही देर में चीटियां वहां नजर नहीं आएंगी. दरअसल खट्टी और कड़वी गंध से चीटियां दूर भागती हैं.

2. नमक – घर के कोनों में अगर चीटियां हो गई हैं तो उन्हें भगाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. जिन जगहों पर चीटियां हो रही हैं उन स्थानों पर नमक छिड़कने से चीटियां भागने लगती हैं. इसके साथ ही नमक को पानी में डालकर उबालें. इसके बाद नमक के पानी को स्प्रे बोतल में भरकर जहां-जहां चीटियां आती हैं वहां-वहां छिड़क दें. ऐसा करने से जल्द ही चीटियों से निजात मिल सकती है.

3. बर्तन धोने के साबुन का पानी – लगभग सभी घरों में बर्तन धोने के लिए सोप का उपयोग किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्तन धोने का साबुन चीटियां भगाने में भी असरदार हो सकता है. इसके आप बर्तन धोने के साबुन को थोड़े से पानी में डालकर घोल तैयार करें. इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर चीटियों वाली जगह पर छिड़कें. ऐसा करने से चीटियां तुरंत भाग जाएंगी.

4. किचन मसालों का उपयोग – घर में होने वाली चीटियों को दूर भगाने के लिए किचन के मसाले भी काफी असरदार हो सकते हैं. इसके लिए हल्दी और काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. जहां भी चीटियां हो गई हैं वहां पर हल्दी-काली मिर्च-नमक का मिश्रण बनाकर डाल दें. कुछ देर में ही चीटियां उस जगह से गायब हो जाएंगी. चाहें तो पानी मिलाकर इन तीनों चीजों से घोल तैयार कर स्प्रे कर सकते हैं.

