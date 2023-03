How To Take Care Of Induction Stove: तरह तरह के किचन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज में से एक है इंडक्शन, जो इन दिनों काफी घरों में इस्‍तेमाल किया जा रहा है. यह कुकिंग को काफी आसान बना देता है और इसकी मदद से आप किसी भी जगह खाना बना सकते हैं. यह फ्लेमलेस होता है और गैस व हीटर की तुलना में सेफ भी होता है. यही नहीं, आप इसे पंखे के नीचे भी आसानी से इस्‍तेमाल कर सकते हैं. हालांकि अगर इसका सही तरह से इस्‍तेमाल ना किया जाए तो ये आसानी से खराब हो सकते हैं. यहां हम आपको बताते है कि आप इसे इस्‍तेमाल करते वक्‍त किन बातों को ध्‍यान में रखें जिससे ये कभी भी खराब ना हों और लंबे समय तक आपके कुकिंग को आसान बनाए रखे.

इंडक्शन चूल्हा इस्‍तेमाल करते वक्‍त बरतें ये सावधानियां

रोजाना करें साफअगर आप इसका इस्‍तेमाल करते हैं तो इसकी सफाई भी रोज करना जरूरी है. अगर यह गंदा होगा तो बाद में परेशानी हो सकती है. इसलिए इस्‍तेमाल के बाद इसे गीले कपड़े से पोछकर अच्‍छी तरह से साफ जरूर कर दें. इसके लिए आपको डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होगी.

सही बर्तन का करें प्रयोगइंडक्शन चूल्‍हे पर खाना बनाने के लिए आपको खास बर्तनों की जरूरत पड़ती है. इसलिए जब भी इस पर कुकिंग करना हो तो पहले बर्तनों को चेक जरूर कर लें कि वे इंडक्‍शन के लिए उपयुक्‍त हैं या नहीं. अगर आप बार बार नॉर्मल बर्तनों को इस पर यूज करने का प्रयास करेंगे तो आपका इंडक्‍शन डैमेज हो सकता है.

ब्लोअर को भी रखें क्लीनइंडक्शन चूल्‍हे की सफाई करते वक्‍त इसके पीछे मौजूद ब्‍लोअर को भी साफ करना जरूरी होता है. प्रयास करें कि आप इसे रोजाना साफ कर लें. आप इसे किसी ब्रश की मदद से भी साफ कर सकते हैं. इस बात का ध्‍यान रखें कि आप हमेशा ड्राई ब्रश या कपड़ों से ही इसे साफ करें. सफाई के दौरान प्‍लग ऑफ रखें.

भारी सामान बिलकुल ना रखेंकई घरों में इंडक्‍शन पर भारी बर्तन रख दिया जाता है या इस पर पानी गर्म किया जाता है. ऐसे में में इसका भार इंडक्‍शन सहन नहीं कर पाता और इसके भीतर का मशीन खराब हो जाता है. इसलिए प्रयास करें कि आप इस पर हल्‍की चीजें ही रखें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)