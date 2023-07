How to avoid slipping in rain: गर्मी के बाद बारिश का मौसम बेशक आपको बेहद सुहावना लगे, पर इस मौसम में एहतियात बरतने की सबसे अधिक जरूरत होती है. इस मौसम में जिस तरह बीमारियां बढ़ने का खतरा अधिक रहता है. ठीक उसी तरह फिसलन में गिरने का भी खतरा बढ़ता है. कई बार बारिश में फिसलने से शरीर के अंग बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं. फिसलन के चलते लोगों की आवाजाही रुक जाती है. हालांकि इस मौसम में सबसे अधिक फिसलने का खतरा बच्चों को होता है. क्योंकि बच्चों का चंचल स्वभाव उन्हें एक जगह बैठने नहीं देता है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ सुरक्षा उपायों को फॉलो करें. आइए जानते हैं बारिश में फिसलन से बचने के आसान तरीके-

उचित चप्पल-जूतों का करें चुनाव

बारिश में फिसलन से बचने के लिए उचित जूतों का चुनाव करना चाहिए, ताकि गिरने से बचाव में मदद मिल सके. इस मौसम में हमेशा ऐसे जूतों या चप्पल का इस्तेमाल करें, जो गीली सतह को असानी से पकड़ सकें. इसके लिए रबर के जूते अधिक कारगर साबित हो सकते हैं. ऐसा करने से आपके फिसलने के चांस बेहद कम हो जाते हैं. हालांकि ऐसे में चिकने तलवों या ऊंची एड़ी वाले जूतों को पहनने से बचना चाहिए.

चलने में सावधानी बरतें

बारिश के दौरान कच्ची जगहों पर फिसलन अधिक हो जाती है. ऐसे में चिकने तलबे वाले जूते आपको घायल करने के लिए काफी हैं. इस स्थिति में खुद को सेफ रखने के लिए छोटे कदम उठाएं और धीमी गति से आगे बढ़ें. कोशिश रहे कि दिशा बदलते समय अपने शरीर को मोड़ने के बजाय अपने पैरों को मोड़ें. ऐसा करने से आप खुद को गिरने से बचा सकते हैं.

बारिश में होने वाले रोग हैजा के 5 लक्षण आगे देखें…

हाथों को खाली रखें

बारिश में हो चुके फिसलन में गिरने से बचने के लिए जरूरी है कि एहतियात बरतें. इस दौरान कोशिश करें कि हाथों में कोई सामान आदि लेकर ना चलें. क्योंकि ऐसा करने से आपके गिरने का खतरा बढ़ जाता है. यदि आपको छाते आदि की आवश्यकता है, तो आरामदायक पकड़ वाला छाता चुनें. इसके अलावा यदि आप सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो ऐसे में कोशिश करें कि रेलिंग का इस्तेमाल करें.

गड्ढों से बनाएं उचित दूरी

बारिश के दौरान गड्डों या तालाबों आदि के पास चलने में सावधानी बरतें. क्योंकि इस दौरान आपके फिसलने से अधिक चोट लगने का खतरा बढ़ता है. बता दें कि, बारिश के दौरान गड्डा आदि का पता चल पाना मुश्किल होता है. ऐसे में कोशिश करें कि जहां अधिक पानी भरा हो, वहां जाने से बचें. ऐसा करने से आप खुद को सेफ रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बारिश-बाढ़ से सब्जियां हो गई हैं महंगी? 5 सस्ती बेजिटेबल को डाइट में करें शामिल, पोषक तत्वों की हो जाएगी पूर्ति

घर को नमी से बचाएं

बारिश में जितना जरूरी खुद को गिरने से बचाना है, ठीक उसी तरह घर को खूसा रखना भी जरूरी है. बता दें कि, घर के अंदर की सतहों को सूखा रखने के लिए सुनिश्चित करें कि पानी जमा होने से रोकने के लिए किसी भी लीक या टपकन को तुरंत ठीक किया जाए. इसके अलावा घर में घुसने से पहले अपने जूते सुखाने के लिए प्रवेश मार्गों के पास रखें. जिससे गीले फर्श से दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

ये भी पढ़ें: खाने के बाद बची छाछ का पौधों पर करें इस्तेमाल, पोषक तत्वों की कर देगा पूर्ति, फल-फूल से भी लहलहा जाएगा गार्डन