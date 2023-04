घर में फैल रहा मक्खियों का आतंक, 6 तरीकों से चुटकियों में होंगी गायब, केमिकल वाले स्प्रे की नहीं पड़ेगी जरूरत

Home Remedies To Get Rid Of House Flies: मक्खियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह पता लगाना चुनौतीपुर्ण काम हो सकता है. मक्खियां घर में वायरस और बैक्‍टीरिया ले आती हैं और घर में अंडे देकर परेशानियों को और भी बड़ा बना देती हैं. यही नहीं, ये भोजन और पीने के पानी को दूषित कर विषाक्‍त भी बना देती हैं जिनके सेवन से कोलाई, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में अगर आप इन मक्खियों को घर से दूर रखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी कैमिकल के, तो हम बताते हैं इसके घरेलू तरीके.

लॉन्‍ग का इस्‍तेमाल- एक साइट्रस फल जैसे सेब, नींबू आदि लें और इन पर 20 लॉन्‍ग अटकाकर एक प्‍लेट पर सजाकर रख दें. अब इस प्‍लेट को टेबल के बीच में रख दें. कुछ देर में देखियेगा कि सारी मक्खियां वहां से गायब हो चुकी हैं.

नमक के पानी का स्‍प्रे- एक स्‍प्रे बोतल लें और इसमें एक गिलास पानी भरें. अब इसमें 2 बड़ा चम्मच नमक डालकर अच्‍छी तरह से मिला लें. अब जिन जगहों पर मक्‍खियां आ रही हैं, उन जगहों पर इसे अच्‍छी तरह से स्‍प्रे कर लें. सारी मक्खियां भाग जाएंगी. आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : घर हमेशा दिखता है बिखरा और गंदा? ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलो करें 7 टिप्स, लाइफ बनेगी आसान

मिंट और तुलसी स्‍प्रे- मक्खियों को भगाने के लिए आप पुदीना और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए इन की कुछ पत्तियां लें और पेस्‍ट बना लें. अब इसे पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में डाल लें. यह कीटनाशक की तरह काम करेगा और मक्खियों को भगाएगा.

गर्मियों में बाहरी ड्रिंक्स से कई गुणा बेहतर है गुणकारी सत्तू का पानी आगे देखें…

एप्‍पल साइडर विनेगर- एक बर्तन में आधा गिलास पानी और आधा ग्‍लास एपल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar) मिलाएं. अब इसमें एक चम्‍मच डिश सोप की मिला लें. अब प्लास्टिक रैप की मदद से इस बर्तन को ढकें और रैप को रबड़ की मदद से टाइट कर लें. अब इस प्‍लास्टिक पर टूथपिक की मदद से छोटे छोटे छेद कर दें. इस बर्तन को उस जगह पर रखें जहां मक्खियां आती हों. कुछ ही देर में मक्खियों आएंगी या अंदर जाने की कोशिश करेंगी और डिश सोप में डूबकर मर जाएंगी.

दूध और काली मिर्च का घोल- एक कप दूध लें और इसमें एक चम्मच काली मिर्च (Black Pepper) मिला लें. अब इसमें 2 चम्मच चीनी भी मिला लें. इसे उस जगह पर रखें जहां मक्खियां सबसे ज्यादा भिनभिनाती हैं. दूध की वजह से मक्खियां आएंगी और चिपककर डूब जाएंगी.

इसे भी पढ़ें : डिश वॉशर नहीं, इन 6 चीजों से करें बर्तन साफ, नए जैसे चमकेंगे कड़ाही चम्‍मच

खास पौधा लगाएं- आप घर में वीनस फ्लाईट्रैप प्‍लांट लगा सकते हैं जो एक कार्निवोरस पौधा है और कीड़े-मकौड़े खाता है. आप वीनस फ्लाईट्रैप पौधे को घर के बाहर या अंदर रखें. घर की सारी मक्खियां ये खा लेंगे.